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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر خيرت وماجدة الرومي.. تفاصيل 4 عروض بمهرجان شتاء طنطورة |السعودية

شتاء طنطورة في العلا
شتاء طنطورة في العلا

مع استمرار مهرجان "شتاء طنطورة" بالمملكة العربية السعودية بكامل فعالياته لمدة ستة أسابيع، فإن احتفال طنطورة في البلدة القديمة سيستمر لمدة خمسة أيام فقط، تبدأ في 22 ديسمبر و تستمر حتى 26 ديسمبر، ويركز الاحتفال على التعريف بالتقاليد والثقافة في واحة العلا.
 

سوف يجد الزائر عبر جولته في جميع أنحاء بلدة العلا القديمة مناطق مختلفة أُنِشئَت لعرض التراث المحلي وجوانب الحياة الاجتماعية اليومية.

وتستضيف خشبة مسرح مرايا لاحقاً الملحن الشهير ومؤلف الموسيقى عمر خيرت يوم 14 يناير، يليه حفل خاص للفنانة الراقية ماجدة الرومي يوم 28 يناير.

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وسيتمكن الزائرون من حضور 4 تجارب أخرى  تشمل على:
 

مسرحية ابن بطوطة (تجربة مدتها 45 دقيقة)
يحكي هذا العرض المسرحي المتكامل قصة الرحالة ابن بطوطة والذي يعد من أبرز المستكشفين التاريخيين، حين مر بالعلا في أثناء رحلاته، وقابل السكان المحليين وتعرف على كرم ضيافتهم وحسن استقبالهم، في قصة يحكي تفاصيلها الراوي (الدليل المحلي).
 

عروض طنطورة الترفيهية (تجربة مدتها 7 دقائق)
يجتمع الزوار في منطقة ساعة طنطورة الشمسية، كما يفعل السكان المحليون، ويجلسون لمشاهدة أداء يحكي قصة رجل كبير العُمر يرغب في إحياء أرض والده. ومن خلال هذه القصة، يتعرف الزوار عن قرب عن مدى أهمية الهندسة المعمارية واستخداماتها.
 

تسوق خيرات العلا من سوق المزارعين
هي تجربة للتمتع بجولة في سوق المزارعين وشراء سلع محلية طازجة من مزارع الواحة التقليدية.
 

تجربة الزراعة العملية
في هذا النشاط العملي سيشارك الزوار في الانضمام إلى احتفالات طنطورة عبر خوض تجربة الزراعة ووضع أيديهم في التربة لزراعة بعض المحاصيل التي يختارونها في واحة العلا. وسيتم توفير جميع البذور والمياه وأدوات الزراعة اللازمة.

المملكة العربية السعودية إيمي سمير غانم السعودية ماجدة الرومي موسيقى عمر خيرت

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