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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رضوان: لمست ردود الفعل على شخصيتي بمسلسل موضوع عائلي من موقع التصوير

محمد رضوان
محمد رضوان

عبر الفنان محمد رضوان عن سعادته بردود الفعل الكبيرة عن شخصيته رمضان حريقة التي يجسدها بمسلسل موضوع عائلي.

وقال خلال حلوله ضيقا على موقع صدى البلد": كنت متحمس جدا للشخصية من البداية وردود الفعل ظهرت لي في لوكيشن التصوير من خلال طاقم العمل الذي كان متواجد معنا وهذا اعطاني طاقة لاخرج افضل مالدي، والمخرج احمد الجندي ساعدني للوقوف على كل ماله علاقة بالشخصية.


وكان قد أكد الفنان محمد رضوان  في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن تحضيرهم لجزء ثان من مسلسل موضوع عائلي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

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وحل الفنان محمد رضوان ضيفا على موقع صدى البلد للإحتفال بنجاح شخصيته بمسلسل موضوع عائلي الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني.

وتحدث "رضوان" خلال الندوة عن كواليس تحضيرة لشخصية رمضان والصعوبات التي واجهته كما حكى لنا عن فترة تواجدة بالمسرح، وكواليس أعمالة الجديدة، وهل سيكون هناك جزء ثان من مسلسل موضوع عائلي أم لا.

وجاءت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي  مليئة بالأحداث حيث تمكن إبراهيم ( ماجد الكدواني ) من أن يقوم بمصارحة ابنته ، وتقبلت اعتذاره .

فيما حاول خال سارة ( محمد شاهين ) النصب عليها بعد تزويره توكيل من والده ، الا أنها نجحت في الطعن علي صحة هذا التوكيل ، ثم قامت بعقد مصالحة معه حتي يتمكن من تسديد ديونه.

أما إبراهيم ( ماجد الكدواني ) فقد بدأ الشك يتسرب إليه بأن قد انجب طفل آخر من صديقته المصرية  ( شيرين رضا ) التي كانت تعيش في اليونان ، وهو ما انتهت عليه الحلقات .

وكان قد أهدى أحمد الجندي مخرج مسلسل موضوع عائلي العمل الى والده الفنان الراحل، وذلك من خلال تتر نهاية الحلقة الأخيرة .

وكتب أحمد الجندي : " إلى أكثر أنسان كنت أتمنى ان يشاهد هذا العمل " .

وصاحب تلك الجملة صورة جمعت بين المخرج أحمد الجندي فى طفولته ووالده الفنان محمود الجندي .

وكان تصدرمسلسل موضوع عائلي من إخراج أحمد الجندي  قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في دولة الامارات عبر منصة شاهد vip .

حيث تمكن العمل من أن يحتل المركز الأول  في القائمة التي تضم أكثر 10 أعمال مشاهدة فى دولة الإمارات وجاء فى المرتبة الثانية مسلسل من بعدى الطوفان وفى المركز الثالث مسلسل الحفرة.

وكانت طرحت منصة شاهد vip أولى حلقات مسلسل موضوع عائلي، والذى تعد أولى بطولات الفنان ماجد الكدوانى فى مجال الدراما التليفزيونية ، ومن إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته كل من سما إبراهيم ورنا رئيس بالإضافة إلي عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل وشيرين رضا .

وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي  حول إبراهيم  “ ماجد الكدوانى ” ، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية. وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وأبعدها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجدداً.

شيرين رضا رامي رضوان محمد شاهين الفنان الراحل منصة شاهد ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني

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