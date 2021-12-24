إعلان الفائزين بمسابقة منتج نوعي مبتكر 2 بنوعية عين شمس ..اليوم

أطلقت وحدة (ihub) بكلية تربية نوعية عين شمس مسابقة (منتج نوعي مبتكر 2)، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة أمل نصر الدين سليمان مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال (ihub) على مستوى الكلية، أطلقت وحدة (ihub) بالكلية مسابقة (منتج نوعي مبتكر 2).

وتأتي المسابقة ضمن فعاليات مركز الابتكار وريادة الأعمال بكلية التربية النوعية

ويوجد بها مسارين

المسار الأول : لطلاب البكالوريوس

المسار الثاني : طلاب الدراسات العليا والباحثين

ويتكون كل فريق من 2:5 افراد

وتمر المسابقة بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة تلقي الأفكار وصولا لأخر مرحلة هي مرحلة التصفيات النهائية وبعدها يعلن الفائزين بالمسابقة، والفائز بالمسابقة يتأهل إلى مسابقة الجامعه وإعلان الفائزين يوم 24/2/2022.