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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيلوا بطولات الأهلى وشوفو وزن مصر الكروي بالقارة.. رسالة نارية من تامر أمين

الأهلي
الأهلي

قال الإعلامي تامر أمين، إن النادي الأهلي المصري، أسعد الجميع بتحقيقه أمس بطولة السوبر، معلقًا :" شيلوا بطولات الأهلى وشوفو وزن مصر الكروي بالقارة" فالنادي الأهلي رد بعد تحقيق مصر المركز الرابع فى بطولة العرب التى كانت فى قطر.

واشار إلى أن الأهلى يرد على الجميع، ويؤكد أن الأهلى عظيم و لا يشبع بطولات، ويظل طوال الوقت نظره على المركز الأول.

وكشف أن حصول الأهلى على لقب السوبر الأفريقي يعنى أن الأهلى بطل على أبطال القارة، وهذا يؤكد قوة مصر، وقدرته على تحقيق البطلولات.

وكشف تامر أمين مفاجأة عن ميدالية محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، التى حصل عليها أمس، وقال :" محمد الشناوي أهدى جماهير الأهلى ميداليته، وقام بإرسال الميداليا للجماهير" معلقًا :" الميدالية دى كده خلاص أصبحت للجماهير، ولن يحصل الشناوي عليها مرة أخري، ولن تصبح فى دولابه".

وبدأ الإعلامي تامر أمين، حلقة اليوم بقصيدة لـ الفنان هشام الجخ، وهو يشيد فى النادي الأهلي، وقال تامر أمين إن الأهلى يعنى الذهب، واسأل عليه القارة.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن النادي الأهلي يعنى كرامة مصر الكروية، و هو أكبر فارس محافظ على صورة و سمعة مصر الكروية.


ولفت إلى أن النادي الأهلي أسعد الجميع، معلقًا الأهلى رافع رأس مصر الكرويًا، وشيلو بطولات الأهلى الكروية فى الكارة و شوفى.


وأشار إلى أن مصر بها أسد اسمه النادي الأهلي، و يرفع رأس جميع المصريين فى كل مكان.

حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب السوبر الأفريقي بعد تغلبه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح فى المباراة التي أقيمت بينهما أمس بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتبلغ القيمة المالية المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي “كاف” 200 ألف دولار لبطل كأس السوبر الإفريقي .
وكان الحساب الرسمى لبطولة كأس السوبر الأفريقى على موقع "تويتر"، نشر فيديو لأهم لمسات طاهر محمد طاهر وهدفه فى الرجاء قائلا: "شارك كبديل فى الدقيقة 77، سجل هدف التعادل 90.. أحرز ركلة ترجيح.. أداء رائع من طاهر محمد لاعب الأهلى، استحق عليه لقب رجل مباراة كأس السوبر الأفريقى".

وتوج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، أمس الأربعاء، عقب فوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة.
 

وبات موسيماني أول مدرب في تاريخ الأهلي يتوج بلقب السوبر الأفريقي مرتين متتاليتين بعد مانويل جوزيه الذي نجح في القيام بهذا الإنجاز عامي 2006 و2007.

 


 

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