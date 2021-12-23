أهل الشر.. ناجي قمحة: يوجد محاولات مستمرة لنشر الشائعات في مصر.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن هناك محاولات مستمرة لاستهداف الدولة بكم هائل من الشائعات التي تعتبر أحد وسائل حروب الجيل الرابع.



وأضاف أحمد ناجي قمحة في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" الوعي هو تراكم مجموعة من الخبرات والمواقف بشان قضايا مجتمعية وبالتالي تكون قناعات لدى المجتمع تجاه تلك القضايا ".

وتابع احمد ناجي قمحة :" اهل الشر يستخدمون مجموعة من الأدوات لإطلاق الشائعات ضد مصر ويتم الاعتماد في إطلاق الشائعات على مدبر ومخطط ومنفذ وأطراف قابلين للسير خلف الشائعات".

وتابع أحمد ناجي قمحة :" الدولة المصرية شهدت إطلاق حجم كبير من الشائعات بعد عام 2011، ولكن كان هناك وعي كبير للمصريين وظهر ذلك في ثورة 30 يونيو التي كسرت حاجز مؤامرة على المنطقة بالكامل ".



وأكمل أحمد ناجي قمحة :" تم تغيير خطة استهداف المجتمع المصري عن طريق استخدام حروب الجيل الرابع والخامس واستخدام التكنولوجيا لنشر الشائعات على مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى شريحة كبيرة من المصريين في محاولة لتزييف الوعي “، مضيفا:” في 2011 كان هناك محاولات لفصل الصعيد عن باقي جسد الدولة بإطلاق كم هائل من الشائعات لكن تلك المحاولات فشلت".