ندوة ثقافية وشعرية أسبوعيا عن العادات ‏والتقاليد بجمعية حقوق المرأة السيناوية



تنظم جمعية حقوق المرأة السيناوية بالمساعيد شمال سيناء، ندوة ثقافية وشعرية أسبوعيا، عن العادات ‏والتقاليد ، و عرص مظاهر حياة المراة السيناوية حيث سيتم استضافة فرق الفنون الشعبية ، مع إمكانية استضافة الباحثين والكتاب في التراث .

وأكدت سوسن حجاب ، رئيس مجلس إدارة الجمعية ، أن دار التراث التي تم إنشاؤها في مقر الجمعية تعتبر ملحقة لقاعة كمال الحلو ‏مؤسس متحف التراث السيناوى.

وأكدت علي الجمعية تتيح الفرصة لطلبة المدارس والجامعات والجمهور، ‏لزيارة الدار، ومشاهدة كنوز أجدادهم من قطع ومقتنيات تراثية تعبر عن الهوية السيناوية، وهو ‏تراث منقول عبر الأجيال من جيل إلى جيل.

وقالت بأن دار التراث تضم عدة مقتنيات للتراث السيناوي القديم، وكل ما كان يهم المرأة السيناوية في حياتها، وأدوات وسبل المعيشة ومظاهر الحياة الاجتماعية المرتبطة بالعادات والتقاليد، وكافة الأدوات المستخدمة قديما، والتي لا تزال مرتبطة بالأسرة السيناوية حتى الآن ، وذلك باعتبارها تمثل مفردات التراث السيناوي ،الي جانب الثوب البدوي والبرقع والقناع وكل زينة المرأة، ‏والعقال البدوي تاج العرب.

ولفتت ، إلى أن الجمعية لديها مركز دعم قانوني ونفسي للمرأة إلى جانب مساعدة المرأة المعيلة بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ‏ضمن مشروع الصندوق الدوار بالجمعية التي تعمل على خدمة المجتمع السيناوي.‏



