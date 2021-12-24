جلوب سوكر توجه رسالة لـ محمد صلاح عقب ترشيحه بالقائمة النهائية

وجه الحساب الرسمي ل جائزة جلوب سوكر رسالة ل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب عقب وصوله للمرحلة النهائية في فئة أفضل لاعب في العام 2021.

وكتبت الصفحة الرسمية لجائزة جلوب سوكر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وصل محمد صلاح إلى النهائي في فئة أفضل لاعب في العام في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2021، ويسعدنا أن نرحب به مرة أخرى هذا العام.



وكشفت اللجنة المنظمة لحفل جوائز "جلوب سوكر" 2021 عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم والتى تضم 6 لاعبين، وهم محمد صلاح نجم ليفربول، وروبرت ليفاندوفسكى "بايرن ميونخ"، ليونيل ميسي "باريس سان جيرمان"، كريستيانو رونالدو "مانشستر يونايتد"، كريم بنزيما "ريال مدريد"، كيليان مبابى "باريس سان جيرمان.



وستقام حفل جوائز جلوب سوكر 2021 يوم 27 ديسمبر المقبل فى دبي بدولة الإمارات، ضمن فعاليات "إكسبو دبي".



