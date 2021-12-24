شاهد.. أحدث ظهور لـ حكيم على السوشيال ميديا

نشر المطرب حكيم صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق حكيم قائلا “ وبأيه يفيد الجمااال ”.



وشارك حكيم مؤخراً فى احتفالات العيد الوطني الـ50 للإمارات، حيث قدم أغنية بعنوان "الجنة في الإمارات"، حيث صور الأغنية على طريقة الفيديو كليب في أجواء الإمارات الساحرة والتي تظهر سحر وجمال دولة الإمارات التي أصبحت مقصدا سياحيا مهما لكل دول العالم، والأغنية كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع طارق عبد الجابر وإخراج حسام الحسيني.



يذكر أن آخر أغاني حكيم أغنية "الناس السهرانين" والتي طرحها في أغسطس الماضي، من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، بينما آخر ألبوم غنائي لحكيم طرحه العام الماضي بعنوان "الراجل الصح" وتضمن 11 أغنية.