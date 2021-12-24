ألقى الأغاني الوطنية.. عميد آداب عين شمس يشيد بأداء فريق كورال مركز الإبصار

أقام مركز الإبصار الإلكتروني وتكافؤ الفرص بكلية الآداب بجامعة عين شمس، حفلا غنائيا لطلاب المركز وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ا.د محمد جابر مدير المركز وحضور وتنسيق ا. ريهام عاصم أمينة المركز ، ا. عادل فكرى وعدد من موظفي المركز والطلاب ومرافقيهم .



وأشاد ا.د مصطفى مرتضى بفريق الكورال والفريق الموسيقى المتميز من طلاب مركز الإبصار من الطلاب الأكفاء وضعاف البصر، حيث ظهر التفوق الفني للطلاب جليا في اتقان أداء الأغاني الطربية والوطنية على أتم وجه وكذلك قام التخت بعزف الموسيقى والألحان بشكل متفرد يرقى إلى الاشتراك في المسابقات الغنائية المحلية والإقليمية ونطمح إلى المشاركة الدولية .



وأكد " عميد الكلية " على الدعم الكامل الذى يمنحه ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة و ا.د عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والأكفاء وضعاف البصر للنهوض بهم أكاديميا واجتماعيا وصحيا ، وكذلك تذليل أي صعاب تواجههم خلال فترة الدراسة .



كما أعربت ا.د حنان كامل عن سعادتها بحضور الحفل والذى يمثل جرعة فنية مكثفة تستحث الجانب الوجدانى والشعوري في الحضور وتعكس روعة الأداء الغنائي البارع والمشرف ، حيث أجاد فريق كورال المركز وسط انسجام الحضور وتصفيقهم واستمتاعهم بالفقرات المقدمة.



وأعرب ا.د محمد جابر مدير المركز عن سعادته باهتمام قيادات الكلية ممثلة في ا.د مصطفى مرتضى و ا.د حنان كامل بحضور هذا الحفل وأشار إلى أن القائمين بالحفل والعازفين والمؤديين بأكملهم من طلاب وخريجي المركز، كما يقوم الطلاب ضعاف البصر بإرشاد وتوجيه زملائهم الأكفاء ودعمهم ومشاركتهم، حيث بدأ الحفل بتلاوة ما تيسر من آيات القرءان الكريم للطالب عبد الله كمال ، وفقرات إلقاء الشعر، حيث ألقت الطالبة سلمى أشرف قصيدة عامية بعنوان : " متزعليش " ، بينما ألقت الطالبة رحمة إبراهيم قصيدة بعنوان : " شكرا حبيبتي " ، وقام الطلاب منهم : سلمى حسين ، سما ناصر ، أميرة محمد ، شيماء أحمد بتقديم عدد من الأغاني الجماعية مثل : ابن مصر - مصر ام الدنيا - وبعض الأغاني الدينية مثل : عليك سلام الله من إنشاد الطالببن محمد ياسر وعبد الله كمال .



وتضمنت فقرة الغناء الفردى أغنية: "القلب يعشق كل جميل " الأداء الغنائي للطالب محمد ياسر ، وغنت الطالبة أميرة عزت أغنية: " ألف ليلة وليلة"، وقدم الطالب عبد الله كمال أغنية " طاير يا هوا " ، كما أدت الطالبة فاطمة محمود أغنية " أول مرة تحب ياقلبي " ،فيما تكون فريق العازفين من أحمد أبو القاسم ( عازف جيتار ) ، و محمد حسن ( عازف اورج ) ، أحمد عيد ( عازف ناى ) ، خالد أبو العلا ( عازف ايقاع طبلة ) ، ممدوح أبو العلا ( عازف رق ) .