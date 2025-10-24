سالي شاهين تكشف قوة الاستقلالية وراء قرارها بالبقاء سنجل

كشفت الإعلامية سالي شاهين عن وجهة نظرها العميقة تجاه قرارها بالبقاء "سنجل" (عازبة)، مؤكدة أن اعتيادها على العيش بمفردها منحها القوة والاستقلالية، مشيرة إلى أن هذا القرار ليس اضطراريًا بل خيار نابع من خبرتها وتجاربها الحياتية.

الزواج ليس ضمانًا دائمًا للونس

أوضحت شاهين في حلقة صريحة من برنامج "ست ستات" على قناة dmc، أنها من خلال مراقبتها للحياة، توصلت إلى قناعة بأن الزواج لا يضمن دائمًا العيش في رفقة وسند مستمر.

وقالت:"طب ما هو في السن الكبير بيحصل إن واحد فيهم بيسقط (يتوفى)، ما أنا قعدت لوحدي برضه، مضيفة أن اعتيادها على العيش بمفردها لفترة طويلة جعلها تقوي نفسها على مواجهة الوحدة سواء في سن صغيرة أو متقدمة.

وجهات نظر متباينة حول العزوبية والوحدة

و اعتبرت الفنانة القديرة سناء منصور أن فكرة العيش وحيدًا غير منطقية، وأن الحاجة للسند تصبح أكثر أهمية مع التقدم في العمر، بينما شككت الإعلامية شيريهان أبو الحسن في أن تكون العزوبية اختيارًا حرًا مطلقًا، مشيرة إلى أن الوحدة صعبة ومؤلمة ومخيفة.