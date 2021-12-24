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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

3 يناير 2022

الضوابط القانونية والإقتصادية لمكافحة الفساد مؤتمر بحقوق عين شمس

صدى البلد

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمر بعنوان "الجوانب القانونية والإقتصادية لمكافحة الفساد"، يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، بقاعة الدكتور عبد الأحد جمال الدين بالكلية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الدكتور  محمد صافى عميد الكلية ، أن المؤتمر يشارك به نخبة من المتخصصين والأساتذة وسيتم خلاله عرض عدداً من البحوث من خلال أربع جلسات، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى بعنوان 'الإعتبارات الإنسانية والشرعية والإقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد".

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان " الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد " و يترأسها د. رمزى الشاعر أستاذ القانون العام ، وتتضمن أيضا ستة أبحاث.

وأضاف محمد صافى أن "العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد" هو عنوان الجلسة الثالثة والتى تشمل أربعة أبحاث، ويترأس الجلسة د. طه عوض غازى أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه ووكيل الكلية.

وتأتى الجلسة الأخيرة بعنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة، وتتضمن ستة أبحاث أخري ويرأس الجلسة د. محمد صافى أستاذ القانون الدولى  العام وعميد الكلية.

 

جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس

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