الإمارات.. تقديم 29 ألفا و515 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 29.515 جرعة من لقاح كورونا “كوفيد 19” خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية وفق صحيفة الاتحاد أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22,431,861 جرعة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 361,321 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 747,909 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,155 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.