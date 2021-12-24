إزالة 8 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى البحيرة

إزالة التعديات

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

و في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز أبو حمص و ايتاي البارود والدلنجات والمحمودية عن إزالة 8 حالات تعدي على مساحة 1430 م٢ عبارة عن:

- إزالة 4 حالات تعدى بمساحة 820 م٢ بقرية دمسنا ومدينة أبو حمص عبارة عن قواعد و لبشة خرسانية وسملات وطوب أبيض.

- إزالة حالتي تعدي فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 400 م٢ بنطاق الوحدة المحلية لقرية صفط الحرية بايتاي البارود عبارة عن مباني مخالفة ، كما تم إزالة شدة خشبية بالمدينة.

- إزالة حالة بناء على أرض زراعية بمساحة 150 م بقرية كوم زمران بالدلنجات

- إزالة حالة تعدي في المهد بنطاق الوحدة المحلية لقرية ديروط بالمحمودية عبارة عن عدد 8 مقابر مخالفة على مساحة 60 م٢ .