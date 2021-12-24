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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات

إزالة 8 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

و في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز أبو حمص و ايتاي البارود والدلنجات والمحمودية عن إزالة 8 حالات تعدي على مساحة 1430 م٢ عبارة عن: 

- إزالة 4 حالات تعدى بمساحة 820 م٢ بقرية دمسنا ومدينة أبو حمص عبارة عن قواعد و لبشة خرسانية وسملات وطوب أبيض.

- إزالة حالتي تعدي فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 400 م٢  بنطاق الوحدة المحلية لقرية صفط الحرية بايتاي البارود عبارة عن مباني مخالفة ،  كما تم إزالة شدة خشبية بالمدينة.

- إزالة حالة بناء على أرض زراعية بمساحة 150 م بقرية كوم زمران بالدلنجات

- إزالة حالة تعدي في المهد بنطاق الوحدة المحلية لقرية ديروط بالمحمودية عبارة عن عدد 8 مقابر مخالفة على مساحة 60 م٢ .

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