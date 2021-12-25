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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإثنين.. ندوة بعنوان "الابتعاث وأهميته في بناء المستقبل" بتربية عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين ندوة بعنوان "الابتعاث وأهميته في بناء المستقبل" لعرض خبرات الدراسة بالخارج لأثنين من اعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء - كلية التربية .

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تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ا.د حازم راشد عميد كلية التربية، ا.د. عبد الناصر رشاد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د. حنان حلمي لطيف مدير مكتب التعاون الدولي بكلية التربية.

وذلك تحقيقا لإيمان إدارة الجامعة بضرورة مشاركة هذة العقول المنيرة في صناعة مستقبل باهر للجامعة وطننا الحبيب وسوف يتم انطلاق الندوة. يوم الثلاثاء القادم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١.

كلية التربية جامعة عين شمس مكتب رعاية المبعوثين ندوة الابتعاث وأهميته في بناء المستقبل أعضاء هيئة التدريس قسم الفيزياء كلية التربية

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