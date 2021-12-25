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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر من الطقس.. ومفاجأة عن المحتور أوميكرون.. وحسام موافى يكشف معلومة خطيرة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة،  نرصد أبرزها في التقرير التالي:


الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو
قالت الدكتور إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بُعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس  السبت معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

 

أضعف السلالات.. أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن أوميكرون | فيديو
قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة في جامعة نوتنجهام ترنت، إنه يجب الالتزام بكل  الإجراءات الاحترازية، خاصةمع الانتشار السريع لـ أوميكرون، المتحور الجديد من فيروس  كورونا.

 

بكاء.. آخر رسالة من فاروق الفيشاوي لـ طليقته سمية الألفي | نوستالجيا 

وجه الفنان الراحل فاروق الفيشاوي رسالة مهمة لـ طليقته الفنانة سمية الألفي، قبل الوفاة حيث  قال:" بحبك يا سمية وبقدرك وانتى هتفضلى علامة فارقة فى حياتي".


إيه علاقة الكنافة بالسمنة.. حسام موافى يكشف معلومة خطيرة
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، علاقة الكنافة بالسمنة، وأسباب زيادة الوزن عند تناول السكريات، ذلك ردا على سؤال أحد متابعى البرنامج.

 

حسام موافي منفعلا: "يا أخي اتق الله.. عيب عليك.. وأنا هاخد حقي"
كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، عن قيام شخص بانتحال صفته وعمل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل اسمه وصورته.

 

هل الزوج له ولاية في دفن الزوجة؟.. الأوقاف تحسم الجدل | فيديو
قال الشيخ الدكتور محمود عزب المفتش بوزارة الأوقاف، إن ولاية دفن الزوجة، قد أكد  بعض الفقهاء أن الحق يرجع إلى أوليائها، مشيرا إلى أن الزوج هو أقرب الناس إلى زوجته.


هاني الناظر يكشف مفاجأة: دواء جديد لفيروس كورونا
كشف الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق، تفاصيل الدواء المقرر ظهوره للنور لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

 

تتخطى الـ50%.. أشرف عبد الباقي: الضرائب تمثل تحديا كبيرا أمام عودة المسرح | فيديو
كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن العقبات التي تواجه المسرح المصري حاليًا.

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