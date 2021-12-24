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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي منفعلا: "يا أخي اتق الله.. عيب عليك.. وأنا هاخد حقي"

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، عن قيام شخص بانتحال صفته وعمل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل اسمه وصورته.

 

وقال حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» على قناة «صدى البلد»، إن أحدهم سولت له نفسه، عمل صفحة على فيسبوك تحت اسم «محبي الدكتور حسام موافي» تنشر محتوى محرف ليس له علاقة بي، ولم أصرح به، مثل «تناول الليمون القديم» وغيرها، نافيا علاقته بهذه الصفحة أو منشوراتها.

 

الإجراءات القانونية

وأكد أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، اتخاذه الإجراءات القانونية، حيال ذلك الشخص منتحل الصفة.

 

وأشار إلى أن الكارثة تكمن أيضا في وضع صورة «موافي» على تلك الصفحة المزيفة، معقبا: "يا أخي اتق الله.. أنا أستاذ في كلية الطب ولي سمعتي، وتقول ليمون قديم وبتاع.. إيه ده؟.. ماتقول اللي عايز تقوله بس مش على لساني.. عيب عليك وأنا، هاخد حقي».

الدكتور حسام موافي حسام موافي فيسبوك تناول الليمون الإجراءات القانونية

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