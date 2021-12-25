باحثة بالمركز المصري للفكر عن أزمة المسرح: عالمية وليست في مصر فقط.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد الطاهري، حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن المسرح المصري ودوره التنويري والترفيهي.



وقالت الدكتورة عزة هاشم، الخبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المسرح الشعبي اختفي وتحول إلى نخبوي.

وأضافت "مصطفى"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "يجب أن ندرس التغيرات التي طرأت على المجتمع لتطوير المسرح".



وأشارت الدكتورة عزة هاشم، الخبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "أزمة المسرح عالمية لاختلاف العالم في العديد من جوانب الحياة".

