أخبار العالم | الاحتفال بقداس عيد الميلاد في كنيسة المهد.. مقتل سعودي ويمني في هجوم حوثي على جازان .. البيت الابيض يرفع قيود السفر عن 7 دول افريقية .. فرنسا تحبط حادث دهس

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث اليوم الجمعة … ويرصد صدي البلد ابرزها:
موكب بشوارع بيت لحم احتفالا بقداس عيد الميلاد في كنيسة المهد
أقيم موكب احتفالي في شوارع بيت لحم، اليوم الجمعة، احتفالا بعيد الميلاد المجيد، حيث سار الناس إلى ساحة المهد حيث تقع كنيسة المهد وشجرة الميلاد التقليدية ومشهد المهد.
بسبب أوميكرون.. إلغاء آلاف الرحلات الجوية في أعياد الميلاد
اضطرت شركات الطيران العالمية لإلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية حتى الآن يوم الجمعة، ما يعكس مدى تأثير وباء كورونا ومتحور "أوميكرون"، على السفر من أجل قضاء العطلات، حسبما كشفت بيانات سفر حديثة.
السعودية: إصابة 7 مدنيين في هجوم حوثي على جازان ووفاة سعودي ويمني
قال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية المقدم محمد الحمادي، إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف معاد أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران
التحالف يعلن تدمير مخازن للصواريخ الباليستية والمسيرات في اليمن
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران
أردوغان: استقرار الليرة قريبا.. ولن نسمح بزيادة أسعار السلع
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن.
قرار عاجل من هولندا ضد رجل أطلق النار على السفارة السعودية
أصدرت محكمة في هولندا، الجمعة، حكما بسجن رجل 4 سنوات، إثر إدانته بمحاولة القتل لإطلاقه النار على السفارة السعودية في لاهاي العام الماضي بعد رفض منحه تأشيرة للسفر إلى مكة.
ارتفاع الدين العام في تونس إلى 102 مليار دينار
قالت وزارة المالية في تونس ، الجمعة، إن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار، ما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
دولة عربية تتعرض لزلزالين متتاليين
دولة عربية تتعرض لزالزالين متتتايين تعرضت مدن شمال المغرب لهزات معاقبة حيث وقوع زلزالين بقوة 4.7 و 4.3 درجات على سلم ريختر.
الكويت .. وزارة الداخلية توضح خطة تأمين احتفالات رأس السنة
نسق رجال الامن بمحافظة العاصمة الكويتية الكويت مع اصحاب «الكنائس» لوضع خطة أمنية وصحية لضمان عدم تزاحم المقيمين الذين يمارسون شعائرهم وطقوسهم الدينية في الكنائس في الاحتفالات بالكريسماس.
العراق.. مقتدى الصدر يعلق على استقالة محافظ النجف: خطوة علي الطريق الصحيح
أعلن محافظ مدينة النجف العراقية لؤي الياسري تقديم استقالته اليوم لرئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي
تراجع شعبية الرئيس الأمريكي الحالي..استطلاع رأي: «ترامب» يتقدم على «بايدن» بفارق 6 نقاط
وصلت نسبة تأييد الرئيس الامريكي جو بايدن إلى نقطة منخفضة شبه تاريخية في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث كشف استطلاع لـ NPR / PBS أن 41 في المائة فقط ...
أعلى حصيلة يومية.. بريطانيا تسجل قفزة مرعبة في إصابات كورونا
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 122186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات ترصد في يوم واحد منذ بدء الجائحة.
طبول الحرب.. الأقمار الصناعية ترصد حشد روسيا لقواتها على حدود أوكرانيا| شاهد
تظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة التي التقطتها شركة أمريكية خاصة أن روسيا واصلت حشد قواتها في شبه جزيرة القرم التي تم ضمها وبالقرب من أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة..
في تبادل لإطلاق النار.. الشرطة الأمريكية تقتل بالخطأ فتاة تبلغ 14 عاما
بدأت وزارة العدل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحقيقا بعدما قتلت شرطة لوس أنجلوس فتاة تبلغ 14 عاما داخل غرفة تغيير ملابس، أثنار مطاردة الأمن لرجل متورط في هجوم على متجر برلنجتون.
البيت الأبيض يرفع قيود السفر عن 8 دول إفريقية
أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، عن أنه رفع قيود السفر التي فرضها على ثماني دول في جنوب إفريقيا الشهر الماضي بعد اكتشاف متغير اوميكرون.
بعد الهجوم على قنصليتها في لفيف .. روسيا تحتج لدى أوكرانيا
استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال السفارة الأوكرانية لتقديم احتجاج على الهجوم على القنصلية الروسية في لفيف.
فرنسا تعلن إحباط عملية دهس عشية عيد الميلاد
أفادت وسائل إعلام محلية في فرنسا بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على امرأة حاولت الاصطدام بسيارة بعدة سيارى، وهي تردد "الله أكبر".
بيان دولي عاجل بشأن انتخابات الرئاسة في ليبيا
طالبت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك اليوم الجمعة، بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة في ليبيا بعد أن تم تأجيلها.