أخبار العالم | الاحتفال بقداس عيد الميلاد في كنيسة المهد.. مقتل سعودي ويمني في هجوم حوثي على جازان .. البيت الابيض يرفع قيود السفر عن 7 دول افريقية .. فرنسا تحبط حادث دهس

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث اليوم الجمعة … ويرصد صدي البلد ابرزها:

أقيم موكب احتفالي في شوارع بيت لحم، اليوم الجمعة، احتفالا بعيد الميلاد المجيد، حيث سار الناس إلى ساحة المهد حيث تقع كنيسة المهد وشجرة الميلاد التقليدية ومشهد المهد.

اضطرت شركات الطيران العالمية لإلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية حتى الآن يوم الجمعة، ما يعكس مدى تأثير وباء كورونا ومتحور "أوميكرون"، على السفر من أجل قضاء العطلات، حسبما كشفت بيانات سفر حديثة.

قال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية المقدم محمد الحمادي، إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف معاد أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن.

أصدرت محكمة في هولندا، الجمعة، حكما بسجن رجل 4 سنوات، إثر إدانته بمحاولة القتل لإطلاقه النار على السفارة السعودية في لاهاي العام الماضي بعد رفض منحه تأشيرة للسفر إلى مكة.

قالت وزارة المالية في تونس ، الجمعة، إن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار، ما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

دولة عربية تتعرض لزالزالين متتتايين تعرضت مدن شمال المغرب لهزات معاقبة حيث وقوع زلزالين بقوة 4.7 و 4.3 درجات على سلم ريختر.

نسق رجال الامن بمحافظة العاصمة الكويتية الكويت مع اصحاب «الكنائس» لوضع خطة أمنية وصحية لضمان عدم تزاحم المقيمين الذين يمارسون شعائرهم وطقوسهم الدينية في الكنائس في الاحتفالات بالكريسماس.

أعلن محافظ مدينة النجف العراقية لؤي الياسري تقديم استقالته اليوم لرئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي

وصلت نسبة تأييد الرئيس الامريكي جو بايدن إلى نقطة منخفضة شبه تاريخية في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث كشف استطلاع لـ NPR / PBS أن 41 في المائة فقط ...

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 122186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات ترصد في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

تظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة التي التقطتها شركة أمريكية خاصة أن روسيا واصلت حشد قواتها في شبه جزيرة القرم التي تم ضمها وبالقرب من أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة..

بدأت وزارة العدل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحقيقا بعدما قتلت شرطة لوس أنجلوس فتاة تبلغ 14 عاما داخل غرفة تغيير ملابس، أثنار مطاردة الأمن لرجل متورط في هجوم على متجر برلنجتون.

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، عن أنه رفع قيود السفر التي فرضها على ثماني دول في جنوب إفريقيا الشهر الماضي بعد اكتشاف متغير اوميكرون.

استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال السفارة الأوكرانية لتقديم احتجاج على الهجوم على القنصلية الروسية في لفيف.

أفادت وسائل إعلام محلية في فرنسا بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على امرأة حاولت الاصطدام بسيارة بعدة سيارى، وهي تردد "الله أكبر".

طالبت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك اليوم الجمعة، بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة في ليبيا بعد أن تم تأجيلها.