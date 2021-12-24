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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من هولندا ضد رجل أطلق النار على السفارة السعودية

هولندا.. السجن 4
هولندا.. السجن 4 سنوات لرجل أطلق النار على السفارة السعودية

أصدرت محكمة في هولندا، الجمعة، حكما بسجن رجل 4 سنوات، إثر إدانته بمحاولة القتل لإطلاقه النار على السفارة السعودية في لاهاي العام الماضي بعد رفض منحه تأشيرة للسفر إلى مكة.

وأطلق الرجل البالغ 41 عاما والذي تم التعريف عنه فقط على أنه محمد أ.، النار 29 مرة بمسدس من طراز "جلوك" على السفارة في لاهاي في 12 نوفمبر العام الماضي.

ولم يصب أحد بأذى ولكن يقال إن حارس الأمن بالسفارة السعودية ما زال يعاني الصدمة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقال قضاة محكمة منطقة لاهاي في بيان "تقضي المحكمة بسجنه أربع سنوات"، حسب الوكالة الفرنسية.

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لكن القضاة اختلفوا مع المدعين الذين قالوا إن محمد أ. كان لديه دافع إرهابي للهجوم.

ووجه الادعاء إلى المتهم تهمة ارتكاب عمل إرهابي مطالبا بسجنه 10 سنوات، إلا أن المحكمة قالت إنه لا يوجد دليل على أنه كان يحاول تخويف المواطنين الهولنديين.

وأوضح القضاة أن المتهم بإطلاق النار على السفارة السعودية يعاني مشاكل نفسية بينها "أوهام العظمة ذات الصبغة الدينية".

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