أعلى حصيلة يومية.. بريطانيا تسجل قفزة مرعبة في إصابات كورونا

122 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 122186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات ترصد في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا رصدت 119789 إصابة جديدة بالفيروس أمس الخميس.

وأظهرت البيانات تسجيل 137 وفاة جديدة بالفيروس، نزولا من 147 وفاة سجلت في اليوم السابق، وفقا لوكالة "رويترز".

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في بريطانيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 147857 حالة.

فيما كشفت إحصارات رسمية عن أن واحدا من كل عشرة أشخاص في العاصمة البريطانية لندن يحتمل أنه أصيب بفيروس كورونا.

وبحسب التقديرات اليومية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني، فإن حوالي 9.5% من سكان لندن أصيبوا بكوفيد-19.

ويوم أمس الخميس، قالت الحكومة البريطانية إن الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" أدى إلى زيادة عدد الحالات في بريطانيا على مدار الأيام السبعة الماضية، حيث ارتفع العدد الإجمالي بواقع 678165 حالة.