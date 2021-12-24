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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرقام مقلقة للغاية.. صناعة السيارات في بريطانيا تسجل أداء منذ 1984

جمعية مصنعي وتجار
جمعية مصنعي وتجار السيارات

أظهرت بيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات، أن شركات صناعة السيارات البريطانية سجلت أبطأ معدل نمو لها في شهر  نوفمبر منذ 37 عامًا كامل مع مصارعة القطاع بكل قوة ومحاولاته للتعامل مع تأثير جائحة انتشار كوفيد 19 على سلاسل التوريد العالمية. 

وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات إن إجمالي إنتاج الوحدات انخفض بنسبة 28.7٪ خلال شهر نوفمبر 2021 على أساس سنوي، ليكون بإنتاج إجمالي 75756 وحدة فقط، على الرغم من زيادة إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 53٪ مقارنة بالعام الماضي.

يعد شهر نوفمبر الماضي، الشهر الخامس على التوالي في التراجع وهو أسوأ أداء في شهر نوفمبر منذ سنة 1984.

في أول 11 شهرًا من عام 2021 ، انخفض إجمالي إنتاج الوحدات البريطانية ليكون أقل من 800 ألف وحدة ليكون أقل بمقدار 433 ألف وحدة مقارنة بعام 2019 ، قبل انتشار الوباء.

علق مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية  SMMT ، على الأرقام الصادرة من المؤسسات الحكومية واصفا إياها بأنها "مقلقة للغاية وشديدة الخطورة على وضع صناعة السيارات في بريطانيا"، مضيفا "يؤثر فيروس كوفيد 19 بشدة على سلاسل التوريد الخاصة بالقطاع الصناعي ، مما يتسبب في نقص عالمي لأشباه الموصلات وعلى الأرجح هذا الوضع سوف يؤثر على القطاع بأكمله طوال العام المقبل أيضا".

الوباء كوفيد 19 فيروس كوفيد 19 SMMT نوفمبر جمعية مصنعي وتجار السيارات سلاسل التوريد السيارات الكهربائية مايك هاوز

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