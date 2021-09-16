جمعية مصنعي وتجار السيارات: مبيعات الهجينة ارتفعت 90% خلال 2020

أفاد تقرير الاستدامة لعام 2021 لجمعية مصنعي وتجار السيارات بالمملكة المتحدة أن السيارات في انجلترا قد سجلت أفضل عام على الإطلاق من حيث من الانبعاثات الكربونية الضارة للبيئة.

وفقا لموقع "أوتور كار" المتخصص في السيارات، تظهر الأرقام أن السيارات على مختلف علاماتها التجارية تستثمر المليارات في تطوير وإنتاج مركبات خالية من الانبعاثات، ووفقا لأحدث الأرقام أكثر من 1 من كل 10 سيارات مسجلة في المملكة المتحدة في عام 2020 كانت كهربائية، كما أن عدد المركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء (PHEV) زادت بنسبة 90٪ في عام 2020 على أساس سنوي مما ساعد على خفض متوسط انبعاثات الكربون في إجمالي عدد السيارات بنسبة 11.8٪.

يستمر عدد السيارات الكهربائية المشتراة من كل العلامات التجارية داخل المملكة المتحدة في الارتفاع. استحوذت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) و PHEVs والهجينة على 18.8 ٪ من جميع السيارات المصنعة في عام 2020 بالمقارنة مع زيادة قدرها 14.8 ٪ في عام 2019 ، كما استحوذت السيارات الكهربائية على 4.5 ٪ من الحصة السوقية لقطاع السيارات في عام 2021 ، بينما كانت حصة السيارات الكهربائية في الأسواق 3.4 ٪ العام الماضي.

كما أشار تقرير جمعية مصنعي وتجار السيارات بالمملكة المتحدة أن تصنيع المركبات يتم بشكل أكثر استدامة، مع طاقة أقل بنسبة 14.2 ٪ و 36.8 ٪ أقل في متوسط كمية المياه المستخدمة لكل مركبة بالمقارنة بحال الصناعة في مطلع الألفية. كما انخفض إجمالي النفايات المجمعة إلى مكب النفايات خلال تلك الفترة بنسبة 98.7٪ وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل مركبة بنسبة 36.5٪.