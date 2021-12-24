تراجع شعبية الرئيس الأمريكي الحالي..استطلاع رأي: «ترامب» يتقدم على «بايدن» بفارق 6 نقاط

وصلت نسبة تأييد الرئيس الامريكي جو بايدن إلى نقطة منخفضة شبه تاريخية في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث كشف استطلاع لـ NPR / PBS أن 41 في المائة فقط من الأمريكيين يوافقون على الوظيفة التي يقوم بها وسط أزمة تضخم، وتصاعد جديد لفيروس كوفيد 19 ومأزق في الكونجرس بشأن توقيعه 1.75 تريليون دولار إعادة البناء حزمة أفضل للإنفاق الاجتماعي والمناخي.



وكان من الممكن أن يهزم الرئيس السابق دونالد ترامب جو بايدن بسهولة بفارق ست نقاط إذا تم إجراء انتخابات اليوم، وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته مركز ريدفيلد ويلتون الاستراتيجي

وفي استبيان شمل 1500 بالغ أمريكي أجري في 18 ديسمبر، وجدت شركة أبحاث السوق التي تتخذ من لندن مقراً لها أن بايدن يتخلف عن ترامب بنسبة 38 في المائة إلى 44 في المائة في مطابقة افتراضية.

ووجد 12 بالمائة آخرون صعوبة في اتخاذ قراراتهم ، بينما قال 5 بالمائة إنهم سيختارون مرشحًا من حزب ثالث ، وأشار 1 بالمائة إلى أنهم لن يصوتوا.

وكشف الاستطلاع أن 41٪ من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن ، فيما عارض 44٪. للمقارنة ، تراوحت نسبة تأييد ترامب خلال شهره الحادي عشر في منصبه في ديسمبر 2017 بين 41-42 في المائة ، وفقًا لاستطلاعات NBC News / WSJ و CNBC التي أجريت في ذلك الوقت.

وكانت نسبة تأييد نائب الرئيس كامالا هاريس أقل حتى من نسبة تأييد بايدن في الاستطلاع ذاته، حيث حصلت على موافقة بنسبة 37 بالمائة، وفقًا لاستطلاع الرأي.

وارتفع صافي تصنيف هاريس في الواقع ثلاث نقاط من موافقة 33 في المائة في الاستطلاع الذي أجري قبل أسبوعين.

ووجد الاستطلاع أن سياسة إدارة بايدن بشأن كورونا هي الأقوى، حيث قال 44 في المائة ممن تم سؤالهم إنهم يوافقون على سياسة الإدارة ، بينما قال 38 في المائة إنهم لا يوافقون.

وعلى جميع الجبهات الأخرى، بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والبيئة والجريمة والإسكان والهجرة والعلاقات مع الصين وروسيا والأمن القومي وسياسة الدفاع، أعرب أقل من نصف المستطلعين عن موافقتهم على الوظيفة التي كان الرئيس يقوم بها.

وفيما يتعلق بالهجرة ، قال 46 في المائة إنهم إما لا يوافقون أو لا يوافقون بشدة على سياسة الإدارة.

وأمضى ترامب فعليًا جميع الأشهر الـ 11 الماضية في تلميح إلى ترشح آخر لمنصب عام 2024 ، لكنه لم يقدم التزامًا ثابتًا بعد.

وفي غضون ذلك، سعى الجمهوريون الناعمون والمتشددون المناهضون لترامب بهدوء إلى إيجاد منافس محتمل لقطب العقارات ، باحثًا عن مرشح تقليدي أكثر من المحافظين الجدد ويمكن إدارته أكثر من الملياردير المزعج، الذي قضى تقريبًا سنواته الأربع بأكملها.

وفي منصبه تقاتل المخابرات والبنتاجون والديمقراطيين وأعضاء حزبه.

يوم الأربعاء، قال الرئيس بايدن إنه سيكون مهتمًا وراغبًا في الترشح مرة أخرى في عام 2024، إذا سمحت الصحة، وشدد على أن احتمال إعادة مباراة ضد ترامب سيزيد من حماسه للقيام بذلك.

ويصر ترامب على أن الديمقراطيين خدعوا لإخراجه من فترة ولاية ثانية في انتخابات 2020، مستشهدين بآلات الاقتراع المزعومة، وعمليات الاقتراع بالبريد في وقت متأخر من الليل، وغير ذلك من عمليات الاحتيال المشتبه بها.

ورفضت محاكم الدولة الاستماع إلى ادعاءات الرئيس السابق.

وفي ديسمبر الماضي، رفضت المحكمة العليا طلبًا قدمته ولاية تكساس للتحقيق في الاحتيال المشتبه به في ست ولايات متأرجحة.

هزم بايدن ترامب بسهولة في عام 2020، وحصل على 51.3 في المائة من الأصوات الشعبية مقارنة بترامب 46.9 في المائة ، وفقًا للنتائج الرسمية.