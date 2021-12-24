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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

امرأة تردد "الله أكبر".. فرنسا تعلن إحباط عملية دهس عشية عيد الميلاد

فرنسا تعلن إحباط
فرنسا تعلن إحباط عملية دهس عشية عيد الميلاد

أفادت وسائل إعلام محلية في فرنسا بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على امرأة حاولت الاصطدام بسيارة بعدة سيارات أخرى، وهي تردد "الله أكبر".

وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن المشتبه بها تدعى أسماء وتبلغ 34 عاما، حيث اعتقلت يوم الأربعاء، بعد محاولتها الاصطدام عمدا بعدد من السيارات في مارسيليا.

وذكرت الصحيفة أن المتهمة محجبة وصرخت "الله أكبر" عدة مرات أثناء اعتقالها، وهير معروفة لدى أجهزة الشرطة.

وأشارت إلى أنها كانت تحمل مصحف في يدها، وتفاخرت بأنها "أحسنت صنعا".

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وقبل دقائق من اعتقالها، اتصل العديد من سائقي السيارات بالشرطة للإبلاغ عن وجود هذه المرأة في سيارتها المتوقفة بشكل خطير في الطريق.

ووضعت "أسماء" رهن الاحتجاز، وتم نقلها إلى المستشفى بعد شعورها بتوعك، ثم نقلت بعدها إلى قسم الطب النفسي.

فرنسا عملية دهس مارسيليا حوادث الارهاب فرنسا

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