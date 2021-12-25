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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الاتحاد السكندري ينضم إلى صدارة هدافي الدوري الممتاز

مباراة الاتحاد السكندري
مباراة الاتحاد السكندري والمصري

أقيمت مساء أمس الجمعة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة فى بطولة الدورى الممتاز ونجح خلالها جوب مابولولو نجم فريق  الاتحاد السكندري في الدخول ضمن سباق هدافي المسابقة المحلية.

 

وتمكن جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري من تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري ، بعد احرازه هدف الفوز لفريقه أمام المصري البورسعيدي ، ليصل إلي الهدف الخامس.

 

 ويتساوى جوب مابولولو نجم فريق الاتحاد السكندري مع كل من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وبيرسي تاو لاعب الأهلي ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي بنفس رصيد عدد الأهداف.

 

فيما جاء خلفهم التونسي على معلول لاعب النادى الأهلي وكريم الديب فى الاتحاد السكندري ومروان حمدى مهاجم فريق سموحة وشادي حسين مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

 

وجاءت مباريات الجولة الثامنة بالدوري الممتاز على النحو التالي: 

 

فاركو يفوز على إيسترن بثلاثية

 

فاز فريق فاركو على إيسترن كومبانى بثلاث أهداف دون رد فى الأسبوع الثامن للدورى الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت ، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة 12 فى المركز الخامس بجدول الدورى ، بينما يتوقف رصيد إيسترن عند نقطة واحدة فى المركز الـ18 والأخير.

 

أحرز أهداف فريق فاركو كلاً من: أحمد شريف وعلى بهيج وإسلام جمال فى الدقائق 58 و77 و90.

 

سيراميكا يحوّل تأخره بهدفين إلى تعادل مُثير 2/2 أمام المقاولون فى الدورى

 

نجح فريق سيراميكا فى تحويل تأخره بهدفين إلى تعادل 2/2 خلال المباراة التى أقيمت بينهما أمس ،الجمعة، باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز، وانتهت بالنتيجة المذكورة.

 

سجل ثنائية المقاولون العرب، مامادو نديوكو نياس في الدقيقتين 27 و30 فيما سجل هدفى سيراميكا ، شادى حسين هدف فى الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، وأحتسب أحمد الغندور حكم المباراة، هذا الهدف بعد اللجوء لتقنية ألفار، وأضاف باسم مرسى الهدف الثانى لفريق سيراميكا كليوباترا فى الدقيقة 74.

 

المصرى يتجرع أول هزيمة في الدوري 

 

فاز الاتحاد السكندرى على نظيره المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله مابولولو فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التى جمعت ألفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.

 

وتجرع المصرى البورسعيدى أول هزيمة فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم بعد مرور 8 جولات بينما قفز الاتحاد السكندرى من المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام إلى المركز السادس.

 

 

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