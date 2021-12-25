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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة التجارة الصينية: قرار أمريكا بحظر الواردات من شينجيانغ "تنمر اقتصادي"

وزارة التجارة الصينية:
وزارة التجارة الصينية: قرار أميركا بحظر الواردات من شينجيانغ

قالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها اليوم، إنها تعبر عن "استيائها البالغ ومعارضتها القوية" للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الواردات من إقليم شينجيانغ.

وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية “شينخوا” أن الوزارة وصفت القرار الأميركي بأنه "تنمر اقتصادي"، معبرة عن استيائها الشديد من ذلك القرار.

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ووقع أمس الرئيس الأميركي جو بايدن قانونا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني الذي يتمتع بالحكم الذاتي بدعوى مخاوف متعلقة بالعمالة القسرية، وترفض الصين الاتهامات بحدوث انتهاكات في شينجيانغ. 

وتخطط الصين لتشديد الرقابة على مبيعات الأسهم الخارجية للشركات المحلية، وحظر تلك التي قد يُشكل إدراجها تهديداً على الأمن القومي.

سيتعين على جميع الشركات الصينية التي تسعى لإجراء طرح عام أولي ومبيعات إضافية للأسهم في الخارج التسجيل لدى "هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية"، وفقاً لورقة استشارية صدرت في وقت متأخر من يوم الجمعة.

بموجب المقترحات، تُمنع الشركات التي يمكن أن تهدد إدراجاتها الخارجية الأمن القومي من بيع الأسهم، وتخضع الشركات التي تثير أنشطتها مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني لمراجعات أمنية.

وقالت اللجنة إن "تحسين الرقابة على الشركات المدرجة في الخارج يأتي على خلفية فتح أسواق رأس المال، وتهدف اللوائح إلى تسهيل تنمية أكثر صحية واستدامة وطويلة الأجل". وأضافت اللجنة في بيانها أن "توجه الانفتاح لا يزال سليماً".

الصين الولايات المتحدة وزارة التجارة الصينية التجارة اقتصاد

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