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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طهران لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60 %

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60%، مبررا ذلك بأن أهداف طهران من تخصيب اليورانيوم محدودة ومحصورة في تلبية الاحتياجات الصناعية والاستهلاكية.

وقال إسلامي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول احتمال رفع إيران تخصيب اليورانيوم في حال فشلت مفاوضات فيينا النووية، "لا لن نفعل ذلك، لأن أهدافنا المحدودة من تخصيب اليورانيوم هي في سبيل تلبية احتياجاتنا الصناعية والاستهلاكية والمنتجات الصناعية التي تحتاجها البلاد حالياً".

وأكد أن "أي نشاط نووي تقوم به إيران سيكون بالكامل ضمن إطار المعاهدات والقوانين واللوائح الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددا أن "تطوير محطات الطاقة النووية من الاستراتيجيات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي حاجة ملحة للبلد وسوف نقوم بتنميتها".

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وحول أمن المنشآت النووية الإيرانية، أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لـ"سبوتنيك" "أنظمتنا في المنشآت النووية آمنة، وقمنا بضبط عدم تعرضها لأضرار عبر إجراءات اتخذناها، ونأمل أن يكون تعزيز البنية التحتية الذي قمنا بها والقدرة والكفاءة لدينا لحماية منظومتنا، أن تعمل كل يوم على إحباط الأعداء أكثر وأكثر".

وفيما يخص توجه بلاده، نحو مصادر الطاقة المتجددة، لفت إسلامي، إلى أن طهران خططت ووضعت برامج لتحقيق هدف بناء محطات طاقة جديدة بقدرة 10 آلاف ميجاواط، قائلا "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي قدر الإمكان تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة".
وفي وقت سابق، هذا الشهر، تعهد إسلامي بإن المنظمة لن تقوم بأعمال غير متسقة مع المقررات الدولية، فيما يخص الملف النووي الإيراني.

وأواخر الشهر الماضي، تم استئناف المحادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق الموقع في 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتشترط طهران أولا رفع كامل العقوبات الأمريكية قبل استئناف التزاماتها النووية بموجب الاتفاق والتي تخلت عنها بعد انسحاب واشنطن منه.
 

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