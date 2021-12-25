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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلوي عثمان: شعرت بالخضة من يسري نصر الله ..وحسيت أنى أول مرة أمثل فى "منورة بأهلها"

سلوي عثمان
سلوي عثمان

أكدت الفنانة سلوي عثمان انها سعيدة بالتعاون مع المخرج يسرى نصر الله فى مسلسل “ منورة بأهلها ” والمقرر عرضه على احدى المنصات خلال الفترة القادمة . 

وتابعت سلوي عثمان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : كنت أتمنى منذ سنوات التعاون مع المخرج يسرى نصر الله من خلال عمل فنى ، وقد تحقق هذا الأمر فى مسلسل منورة بأهلها . 

وقالت سلوي عثمان : بعد التعاون مع المخرج يسرى نصر الله وجدت انه له طريقة خاصة ، فهو يريد ان يظهر الممثل بشكل مختلف لم يراه المشاهد من قبل ، كما انه لا يتنازل عن يعيطه الممثل الاحساس الذى يريده من الشخصية التى يلعبها ، وهذا أمر فى غاية الروعة ، فمن الممكن ان يشعر الممثل انه مختلف فى العمل عما قدم قبل ذلك ، بالإضافة الى انه فى صالح المشاهد . 

وتستكمل سلوي عثمان : هذا الأمر فى البداية كان مختلف بالنسبة لى ولا أنكر أننى شعرت بـ " الخضة " ، وكأننى أول مرة امثل ، ولكن بعد ذلك بعد فى أفهم تلك النقطة ، ومع مرور الوقت خلال التصوير أصبحنا أقرب ، وشعرت فى النهاية أننى منحته الاحساس داخل المشاهد الذى يريد كمخرج منى كممثلة .

مسلسل منورة بأهلها يعد التعاون الأول بين سلوي عثمان والمخرج يسرى نصر الله ، وتدور  أحداثه في إطار اجتماعي.  

مسلسل منورة بأهلها من بطولة ليلي علوي وغادة عادل وناهد السباعي وأحمد صلاح السعدني وسلوي عثمان ومن تأليف محمد أمين راضي .

سلوي عثمان يسرى نصر الله المخرج يسرى نصر الله منورة باهلها مسلسل منورة باهلها

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