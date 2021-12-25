سلوي عثمان: شعرت بالخضة من يسري نصر الله ..وحسيت أنى أول مرة أمثل فى "منورة بأهلها"

أكدت الفنانة سلوي عثمان انها سعيدة بالتعاون مع المخرج يسرى نصر الله فى مسلسل “ منورة بأهلها ” والمقرر عرضه على احدى المنصات خلال الفترة القادمة .

وتابعت سلوي عثمان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : كنت أتمنى منذ سنوات التعاون مع المخرج يسرى نصر الله من خلال عمل فنى ، وقد تحقق هذا الأمر فى مسلسل منورة بأهلها .

وقالت سلوي عثمان : بعد التعاون مع المخرج يسرى نصر الله وجدت انه له طريقة خاصة ، فهو يريد ان يظهر الممثل بشكل مختلف لم يراه المشاهد من قبل ، كما انه لا يتنازل عن يعيطه الممثل الاحساس الذى يريده من الشخصية التى يلعبها ، وهذا أمر فى غاية الروعة ، فمن الممكن ان يشعر الممثل انه مختلف فى العمل عما قدم قبل ذلك ، بالإضافة الى انه فى صالح المشاهد .

وتستكمل سلوي عثمان : هذا الأمر فى البداية كان مختلف بالنسبة لى ولا أنكر أننى شعرت بـ " الخضة " ، وكأننى أول مرة امثل ، ولكن بعد ذلك بعد فى أفهم تلك النقطة ، ومع مرور الوقت خلال التصوير أصبحنا أقرب ، وشعرت فى النهاية أننى منحته الاحساس داخل المشاهد الذى يريد كمخرج منى كممثلة .

مسلسل منورة بأهلها يعد التعاون الأول بين سلوي عثمان والمخرج يسرى نصر الله ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

مسلسل منورة بأهلها من بطولة ليلي علوي وغادة عادل وناهد السباعي وأحمد صلاح السعدني وسلوي عثمان ومن تأليف محمد أمين راضي .