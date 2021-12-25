شبورة تغطى سماء القاهرة والأرصاد تحذر قائدي السيارات

شهدت شوارع القاهرة الكبرى في الساعات الأولي من صباح يوم السبت الموافق 25 ديسمبر ظهور شبورة مائية بمختلف أنحاء المدينة.

وغطت الشبورة سماء القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، كما حذرت الإدارة العامة للمرور سائقي السيارات بتوخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة خلال تلك الفترة.

و قالت الدكتور إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بُعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السبت معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: الأحوال الجوية استقرت بشكل كبير، وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا مرة أخرى.

وأشارت إلى أننا بدأنا فصل الشتاء رسميا، الطقس سيكون شديد البرودة ليلا، متابعة: هناك شبورة مائية في الصباح، وستكون كثيفة يومي الأحد والإثنين؛ لذا من الضروري القيادة بحرص في أوقات الشبورة.

وأوضحت الدكتور إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من الوارد مع نهاية الأسبوع أن تكون هناك بعض التقلبات الجوية، مؤكدة أن أي تغيير سيحدث؛ يتم إعلانه أولا بأول.