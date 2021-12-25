الرئيس السيسي يستوقف وزيرة التجارة ليتساءل عن عائد المشروعات الصناعية| فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يريد أن يطمئن ويقيم الـ 825 مشروعا صناعيا منذ عام 2014، قائلا للدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: "حجم العائد بتاعهم على الناتج المحلي أد إيه، وحجم التشغيل بتاعهم أد إيه".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنطقة الصناعية بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، بحضور الوزيرة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من الوزراء.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة قنا لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد.