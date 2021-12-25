تعالا وهوفر لك مكان .. الرئيس السيسي للمصنعين : حركتنا حركة بناء ما تيجوا نشتغل سوا | فيديو

استوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة التجارة والصناعة ، خلال استعرضها للمشروعات الصناعية القومية ، قائلا : "الهدف من حركتنا حركة بناء مش حساب ومش هخدك عشان اعملك قضية أنا عاوزك تشتغل أوي وتبقا كبير أوي وتبقا حاجة حلوة في مصر وأنا معاك وهوفرلك كتير أوي " .

وتابع الريس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاحات عدد من المشروعات القومية بالصعيد : “ تعالا أنتا عايز فرصة وانتا شايف انك تقدر تشوف الشغل وليك زبائنك .. متيجي نشتغل سوا وهوفرلك مكان ” .

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنطقة الصناعية بمدينة البغدادي بمحافظة الاقصر ، بحضور الدكتورة الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعدد من الوزراء .



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة قنا لافتتاح عددا من المشروعات القومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد.