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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعالا وهوفر لك مكان .. الرئيس السيسي للمصنعين : حركتنا حركة بناء ما تيجوا نشتغل سوا | فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة التجارة والصناعة ، خلال استعرضها للمشروعات الصناعية القومية ، قائلا : "الهدف من حركتنا حركة بناء مش حساب  ومش هخدك عشان اعملك قضية أنا عاوزك تشتغل أوي وتبقا كبير أوي وتبقا حاجة حلوة في مصر وأنا معاك وهوفرلك كتير أوي " .

وتابع الريس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاحات عدد من المشروعات القومية بالصعيد : “ تعالا أنتا عايز فرصة وانتا شايف انك تقدر تشوف الشغل وليك زبائنك .. متيجي نشتغل سوا وهوفرلك مكان ”  . 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنطقة الصناعية بمدينة البغدادي بمحافظة الاقصر ، بحضور الدكتورة الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعدد من الوزراء . 


ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة قنا لافتتاح عددا من المشروعات القومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد.

السيسي توك شو التجارة والصناعة

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