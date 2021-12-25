تعالوا وهنقف جنبكم.. الرئيس السيسى يوجه رسالة لأصحاب المصانع غير المرخصة

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بأنه كان قد حدث مشكلة فى كوبرى وكانت ركيزة واحدة، معقبا: "احنا عاملين حجم كبارى ضخم جدا طبقا للمواصفات، لكن الشركة اللى مش هنقول اسمها اجتهدت ولكن كانت محتاجة دعم فنى ، علشان تخلص ولما حصلت المشكلة كان الفكرة فى المسائلة ".

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة قنا: " كلامنا مع وزير الداخلية أن الهدف مش إنى أمسك المصانع ولكن دخولها المنظومة، وبقول الكلام ده للوزراء المعنيين بالموضوع ، ونتعامل بايجابية مع تحدياتنا ونحل مشاكل الناس، ونساعد تعالولى وقولولى إن الصناعة دى فيها 10 شركات محتاجين دعم علشان يقوموا وهنقف جنبهم ".