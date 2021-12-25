طال انتظاره .. برلمانية : تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة يشجع على تكثيف الإنتاجية

قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك إهتمام كبير بقطاع الصناعة من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي حيث ظهر ذلك من خلال وجود الإرادة القوية بتوطين الصناعة المحلية ورفع معدل الناتج المحلي لدعم المنظومة الإقتصادية.

وعن قرار الرئيس بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، أضافت " متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذا القرار من أهم القرارات التي طال إنتظارها وبالطبع داعم للغاية لصغار المصنعنين والمستثمرين المتعثرين من شأنه أن يسهم في تشجيعهم علي مواصلة أنشطتهم التنموية، معقبة " الريس عايز عجلة الصناعة تدور والكل يشتغل وشايف أن الحبس حل غير جذري للمشكلات".

وأوضحت عضو لجنة الصناعة، أن زيادة قيمة الصادرات ووضع المنتج المصري علي خريطة المنافسة بالأسواق العالمية أهم الأهداف التي نريد تحقيقها جراء تطوير قطاع الصناعة، بما يعود علي الدولة بالنفع العام وتحديدا فيما يخص زيادة الإيرادات من العملة الصعبة وإنتعاش حركة التبادل التجاري مع مختلف الدول.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة : بالفترة السابقة كانت تعمل لجنة الصناعة علي قدم وساق في رصد شكاوي الصناع ودراسة أسباب التعثر للوقوف علي حلول فعالة تستأصل جذور المشكلات.