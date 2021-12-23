8 طن لحوم وأسماك فاسدة .. ضبط 1423 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1423 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، جاء أبرزها ضبط 289 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت (21,600 طن- 1994 بطاقة)، وضبط 58 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت (118,668 طن – 37361 عبوة - 12000 قطعة – 340 لتر)، وضبط 33 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (8,393 طن – 75 عبوة)، وضبط 25 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت (13,984 طن – 32245 عبوة – 24881 قطعة – 580متر) ، وضبط 29 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (114420 لتر – 224 إسطوانة).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.