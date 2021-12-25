السيطرة على حريق شب بشقة سكنية في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية واحتراقها بالكامل نتيجة ماس كهربائي في شارع البشارين بحي سيدي عبد الرحمن دائرة مركز شرطة قليوب دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بحريق شقة في شارع البشارين بحي سيدي عبد الرحمن بدائرة مركز شرطة قليوب.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق وإخلاء المنزل بالكامل من السكان حفاظاً على أرواحهم وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. فيما أمرت النيابة العامة بندب المعمل الجنائي لمكان الحريق للتعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان وتحرر محضر بالواقعة.