وزارة الأوقاف تعلن أسماء المتقدمين للمسابقة الخاصة بالأئمة المتميزين

ناشدت وزارة الأوقاف، الأئمة الواردة أسماؤهم والمسجلين في: ( برنامج الإمام المفكر – الإمام المتميز- وأوائل مسابقات القراءة الحرة آخر خمس سنوات – والناجحين في مسابقة إمام منطقة- والمسابقة الثقافية الكبرى)، والراغبين في دخول الاختبار التحريري، سرعة تأكيد دخولهم، وتسجيل بياناتهم خلال موعد أقصاه الخميس الموافق(30/ 12/ 2021م)، وهم:

م الاسم المديرية الوظيفة

1. إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم عبدالله الإسكندرية إمام وخطيب

2. أحمد عبد الوكيل عبدالوهاب عبدالصمد الإسكندرية إمام وخطيب

3. سعيد منصور السعيد السعدني الإسكندرية إمام وخطيب

4. السيد سلامة سلامة شاهين الإسكندرية إمام وخطيب

5. عبدالرحمن إبراهيم عبدالحميد عامر عيد الإسكندرية إمام وخطيب

6. عبدالرحمن محمد أحمد الوكيل الإسكندرية إمام وخطيب

7. عبد العاطي مهدي عبد العاطي مسعود الإسكندرية إمام وخطيب

8. علي عبدالجليل السيد الشوني الإسكندرية إمام وخطيب

9. محمد إبراهيم أحمد رجب الإسكندرية مدير إدارة الفتوى بالديوان

10. أحمد فاروق حسيني إبراهيم الإسماعيلية مفتش دعوي بالديوان

11. أيمن محمد محمود أحمد الإسماعيلية إمام وخطيب

12. بهاء عبد العزيز إبراهيم محمد غنيم الإسماعيلية إمام وخطيب

13. حسن محمد أحمد حسن الإسماعيلية مفتش دعوة أول

14. سعيد عبيد حسن سيد أحمد درويش الإسماعيلية إمام وخطيب

15. السيد محمد السيد عبداللطيف الإسماعيلية إمام وخطيب

16. محمد محمد عطية أحمد الإسماعيلية إمام وخطيب

17. محمد وجدي سعد عبدالله سلامة جهاد الإسماعيلية إمام وخطيب

18. إسلام محمد خليفة إسماعيل أسوان إمام وخطيب

19. عبدالرحمن محمد أحمد حسين أسوان إمام وخطيب

20. عبدالله إبراهيم جمعه عبدالجواد أسوان إمام وخطيب

21. عبدالله حسين محمد قناوي أسوان إمام وخطيب

22. محمود إبراهيم علي حسين أسوان إمام وخطيب

23. محمود عبدالعال علي أحمد أسوان مفتش دعوة

24. مصطفى عبد القادر عبد الماجد صالح أسوان إمام وخطيب

25. إبراهيم محمد شعبان زيدي أسيوط إمام وخطيب

26. أحمد محمد أحمد محمد البوز أسيوط إمام وخطيب

27. أشرف عطا شحاته قطب أسيوط إمام

28. حسين عبد النبي حسين عمار أسيوط مفتش عام دعوي بالوزارة

29. خالد إبراهيم رمضان محمد أسيوط إمام وخطيب

30. رجب أحمد رجب متولي أسيوط إمام وخطيب

31. صابر علي عبد الحليم أسيوط إمام وخطيب

32. صلاح عبد المجلى محمد حسين أسيوط مفتش دعوة

33. عبد المجيد أبوبكر عبد المجيد أبوبكر أسيوط إمام وخطيب

34. عبدالعزيز محمد عبدالجواد محمد أسيوط إمام وخطيب

35. عدوي عطا شحاته قطب أسيوط إمام وخطيب

36. محمد أحمد خليفة حسن أسيوط إمام وخطيب

37. محمد أحمد زين خليفة أسيوط مفتش دعوة

38. محمد عبدالرحيم محمد عبدالله أسيوط إمام وخطيب

39. محمد عمر خليفة حسن أسيوط إمام وخطيب

40. محمود حسن محمود حسن أسيوط إمام وخطيب

41. مصطفى عمر محمد عبد الحافظ أسيوط إمام وخطيب

42. يونس خلف يونس إسماعيل أسيوط إمام وخطيب

43. أحمد عبدالحميد محمد أحمد الأقصر إمام وخطيب

44. أحمد عبد المعبود رمضان حفني الأقصر إمام وخطيب

45. أحمد مصطفي سعد محمد الأقصر إمام وخطيب

46. أمين عبد الحميد السعدى أحمد الأقصر إمام وخطيب

47. بكير أبو الحجاج حسب الله أحمد الأقصر إمام وخطيب

48. الحسن أحمد محمد رمضان الأقصر إمام وخطيب

49. حسن منصور محمد أحمد الأقصر إمام وخطيب

50. حسين عبد الستار عبد الرحيم حسين الأقصر إمام وخطيب

51. حسين عبدالعزيز محمد طلب الأقصر مفتش دعوه

52. سيد محمود جاد الرب محمد الأقصر إمام وخطيب

53. الشاذلي حجاج عبد الباسط أحمد الأقصر إمام وخطيب

54. الطيب محمد حسان محمد الأقصر مفتش دعوة

55. عبد الله سيد أحمد عبد الحليم سعد الأقصر إمام وخطيب

56. علي صديق امير عمر الأقصر مدير ادارة

57. علي محمود طه يونس الأقصر إمام و خطيب

58. عمر أحمد محمود سعد الأقصر إمام وخطيب

59. متولي محمد متولي أحمد الأقصر مفتش دعوة

60. محمد عبد العزيز خضري أحمد الأقصر مفتش دعوه

61. محمود أحمد محمد عبد الله الأقصر مفتش دعوة أول

62. محمود سعد إبراهيم محمد الأقصر إمام وخطيب

63. إسماعيل أحمد علي إسماعيل البحر الأحمر مدير إدارة مكلف

64. علي عبد اللطيف حبيب خليف البحر الأحمر إمام وخطيب

65. محمد حامد أحمد الشاطر البحر الأحمر مفتش منتدب

66. محمد علي محمد تايب البحر الأحمر مفتش دعوة

67. ناصر سالم سليم حسن البحر الأحمر إمام وخطيب

68. إبراهيم محمد محى الدين إبراهيم البحيرة إمام وخطيب

69. أحمد إبراهيم جابر حبيب البحيرة إمام وخطيب

70. أحمد سلامة عبد الرازق عامر النجار البحيرة إمام وخطيب

71. أحمد طه أحمد متولي البحيرة إمام وخطيب

72. إسماعيل إبراهيم محفوظ محمد خلف الله البحيرة إمام وخطيب

73. حامد خليفه إبراهيم عيسى البحيرة مدير إدارة الدعوة

74. حسام كامل إمبابي محمود البحيرة مفتش دعوة

75. حسام مسعد رجب عطاالله البحيرة إمام وخطيب

76. الشحات محمود علي البحيري البحيرة إمام وخطيب

77. شعبان صبحي فوزي شعبان العجمي البحيرة إمام وخطيب

78. عبدالجواد شوقي عبدالجواد حسنين حبيب البحيرة مفتش أول دعوة

79. عبدالرحمن أحمد محمد عتمان البحيرة إمام وخطيب

80. علاء أحمد علواني علي البحيرة إمام وخطيب

81. علاء صبري عبدالسلام أبو زيد البحيرة إمام وخطيب

82. علاء عبدالحليم دسوقي إبراهيم الحميري البحيرة إمام وخطيب

83. علي سامي علي محمد ناصر البحيرة إمام وخطيب

84. عمرو محمد سيد أحمد محمد البحيرة إمام وخطيب

85. عمرو محمد عبد المنطلب عبد الحليم البحيرة إمام وخطيب

86. فايز فاروق زكي حسين البحيرة إمام وخطيب

87. كريم مسعود يونس مسعود البحيرة إمام وخطيب

88. كمال الدين شوقي كمال الحوفي البحيرة إمام وخطيب

89. كمال عرفه السيد بسيوني البحيرة إمام وخطيب

90. محمد سعيد سعد عبدالغفار البحيرة إمام وخطيب

91. محمد محمد إسماعيل ملكه البحيرة إمام وخطيب

92. محمود صابر محمد بسيوني البحيرة إمام وخطيب

93. موسى عبده حسنين علي البحيرة مدير إدارة

94. أحمد حسن محمد عبد الجيد بني سويف إمام وخطيب

95. أحمد سيد محمد درويش بني سويف إمام وخطيب

96. حجازي أحمد فتح الباب أحمد بني سويف إمام وخطيب

97. حسين سعد حسين علي فراج بني سويف إمام وخطيب

98. رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ بني سويف إمام وخطيب

99. سعودي السيد عبدالوهاب يوسف بني سويف إمام وخطيب

100. صابر علي جاد سليمان بني سويف إمام وخطيب

101. عادل محمد حسين محمد بني سويف إمام وخطيب

102. عبد الرحمن سيد عثمان حسانين بني سويف إمام وخطيب

103. عبدالرحمن السيد عبدالوهاب يوسف بني سويف إمام وخطيب

104. عمر صابر عبدالله عبدالوهاب بني سويف إمام وخطيب

105. عمرو محمد إبراهيم عبدالصمد بني سويف إمام وخطيب

106. محمد أحمد درويش محمد بني سويف إمام وخطيب

107. محمد حسن عبد الوهاب محمد بني سويف إمام وخطيب

108. محمد رمضان عبدالله محمد بني سويف إمام وخطيب

109. محمد علي عبد الجواد محمد بني سويف إمام وخطيب

110. هاني حمادة علي عبدالعزيز بني سويف إمام وخطيب

111. محمد إبراهيم يوسف إبراهيم بور سعيد إمام وخطيب

112. محمد عوض محمد علي منصور بور سعيد إمام وخطيب

113. راضي صلاح سالم عبدالوهاب جنوب سيناء إمام وخطيب

114. محمد رجب السيد عبد الدايم جنوب سيناء إمام وخطيب

115. محمد علي محمد الشاذلي جنوب سيناء إمام وخطيب

116. أحمد رضا ربيع حسين الجيزة إمام وخطيب

117. أحمد عبد العال السيد الكفراوي الجيزة إمام وخطيب

118. أحمد سيد محمود محمد الجيزة إمام وخطيب

119. إسلام ماهر عبد الجيد شعبان الجيزة إمام وخطيب

120. رجب سعيد محمد قناوي الجيزة إمام وخطيب

121. السيد فرج حامد محمد الجيزة إمام وخطيب

122. السيد محمد السيد محمود الجيزة إمام وخطيب

123. عاشور محمد محمود أحمد الجيزة إمام وخطيب

124. عاطف مبروك بطاوي مبروك الجيزة إمام وخطيب

125. عبدالرحمن حسني عبد الرحمن إبراهيم الجيزة إمام وخطيب

126. عبدالله فرج حماد محمد النقيب الجيزة إمام وخطيب

127. عصام مبروك أحمد محمد الجيزة إمام وخطيب ثالث

128. محسن السيد محمد السيد الجيزة مفتش دعوة

129. محمد حسن محمود عبد الرحمن الجيزة إمام وخطيب

130. محمد مرعي سيد علي الجيزة إمام وخطيب

131. محمود محمد مصطفى هيبة الجيزة إمام وخطيب أول

132. محمود رفاعي كامل زلط الجيزة إمام وخطيب

133. محمود محمد مندوه محمد بركات الجيزة إمام وخطيب

134. مصطفى محمد عبدالنبي فرماوي الجيزة إمام وخطيب

135. معاذ شريف صابر يوسف الجيزة إمام وخطيب

136. يوسف محمد محمد علي الجيزة إمام وخطيب ثالث

137. أحمد محمد جبر محمد عبد الخالق الدقهلية إمام وخطيب

138. أشرف عبدالله الحفني العدل الدقهلية إمام وخطيب

139. السيد أبو الفتوح علي علي الدقهلية إمام وخطيب

140. عبدالله محمد مصطفى محمد الدقهلية إمام وخطيب

141. عبدالوهاب عادل عبدالوهاب رزق الدقهلية إمام وخطيب

142. علي محمد إبراهيم إبراهيم الدقهلية رئيس قسم شؤون القرءان

143. محمد أحمد السيد الجد الدقهلية إمام وخطيب

144. محمد السيد محمد عوضين الدقهلية إمام وخطيب

145. ممدوح علي إبراهيم إبراهيم الدقهلية إمام وخطيب

146. أحمد إبراهيم محمد بركات دمياط إمام وخطيب

147. أحمد الشربيني الشربيني شلبي دمياط إمام وخطيب

148. عبد الرحمن محمود سعد حبيب دمياط إمام وخطيب ثالث

149. محمد الغنام علي البدوي دمياط إمام وخطيب

150. محمد عوض عوض الموافي دمياط إمام وخطيب

151. ياسين نبيل عبدالله الأمير دمياط إمام وخطيب

152. أحمد السيد فرغلي عبد الهادي سوهاج إمام وخطيب

153. أحمد عادل أحمد محمد سوهاج إمام وخطيب

154. جمال عمار حسين أحمد سوهاج إمام وخطيب

155. حسن عبد المنعم أحمد حسين سوهاج إمام وخطيب

156. طه السيد محمد شافع سوهاج إمام وخطيب

157. عبد النعيم أحمد مصطفى محمد سوهاج مفتش

158. عبدالرشيد أحمد سليم السيد سوهاج إمام وخطيب

159. عصام عبد الصالحين محمد علي سوهاج إمام وخطيب

160. عمر مصطفى محمد علي سوهاج إمام وخطيب

161. محمد يوسف بدري أحمد سوهاج إمام وخطيب

162. مصطفى هاشم السيد هاشم سوهاج إمام وخطيب

163. يوسف هاشم محمد أبو العلا سوهاج رئيس قسم الإرشاد

164. محمد إبراهيم عبده رمضان السويس رئيس شئون القرآن

165. إبراهيم محمد أحمد أحمد الشرقية إمام وخطيب

166. أحمد محمد حسين إبراهيم مريم الشرقية مفتش دعوة

167. أحمد محمد عبدالعال عبدالحميد الشرقية عضو بالإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بالديوان العام

168. بهاء الهلباوي محمد السعيد الشرقية إمام وخطيب

169. سعيد عبد القادر يوسف جاد الشرقية إمام وخطيب

170. عبدالعزيز محمد محمد سلمي الشرقية مفتش دعوة

171. عبدالغفار محمد عبدالغفار عبدالحميد الشرقية إمام وخطيب

172. عبدالله عطية حسن عبدالله الشرقية إمام وخطيب أول

173. محمد إبراهيم علي محمد الشرقية إمام وخطيب

174. محمد أبو عيش محمد علي الشرقية مفتش دعوة

175. محمد جمعة محمد أحمد الشرقية إمام وخطيب

176. محمد عبدالفتاح محمد محمد عطية حرب الشرقية إمام وخطيب

177. مكاوي حسين محمد حسين مكاوي الشرقية مفتش متابعة

178. منصور محمد الهادي علي وهدان الشرقية رئيس قسم بالإدارة

179. ناصر عبد الأعلى عطية حسن الشرقية مدير دعوة

180. هاني أحمد عطية محمد علي الشرقية إمام وخطيب

181. أشرف محمد جمعة إبراهيم شمال سيناء . إمام وخطيب

182. السيد سعيد السيد متولي شمال سيناء . إمام وخطيب

183. السيد عبدالصمد علي إبراهيم شمال سيناء . إمام وخطيب

184. عصام محمد الهادي عبد المقصود محمد شمال سيناء . مفتش دعوة أول

185. إبراهيم سيد أحمد محمد البنا الغربية إمام وخطيب

186. إبراهيم علي شبل عبدالعال يوسف الغربية إمام وخطيب

187. إبراهيم محي محمد الشعشاعي الغربية إمام وخطيب

188. أحمد فوزي محمد الشاعر الغربية إمام وخطيب

189. أحمد نعيم أحمد جحا الغربية إمام وخطيب

190. أحمد محمد أحمد القلعي الغربية إمام وخطيب

191. توفيق محمود بدر بديوي الغربية إمام وخطيب أول

192. حمادة بشير محمد البدوي الغربية إمام وخطيب

193. رضا عيد يحيى عبدالفتاح الغربية إمام وخطيب أول

194. سامح محرز حسين الصارم الغربية إمام وخطيب

195. سيد أحمد عبدالواجد سيد أحمد عبدالواحد النجار الغربية إمام وخطيب

196. عبد الله صالح عبدالله عطيه الغربية إمام وخطيب

197. عبدالله السيد علي رحيم الغربية إمام وخطيب/ منتدب للعمل بديوان عام الوزارة، الإرشاد ونشر الدعوة

198. عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى الغربية إمام وخطيب

199. مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود الغربية مدير ادارة

200. محمد أحمد محمد عمر الغربية إمام وخطيب

201. محمد السيد محمد شعبان الغربية إمام وخطيب

202. محمد ماهر محمد خفاجي الغربية إمام وخطيب

203. محمد موسى واصف حسين الغربية إمام وخطيب.

204. محمود حافظ محمود الذهبي الغربية إمام وخطيب

205. محمود محمد محمد المعصراني الغربية إمام وخطيب

206. محمود مصطفى عبد الرحمن البنا الغربية إمام وخطيب

207. مصطفى أحمد إبراهيم الرشيدي الغربية إمام وخطيب

208. إبراهيم محمد قاضي الغرام خليل الفيوم إمام وخطيب

209. أحمد عبد المنعم عبدالله عثمان الفيوم إمام وخطيب

210. حسن شعبان سيد أبو بكر الفيوم إمام وخطيب

211. حمادة أحمد شعبان محمود الفيوم إمام وخطيب

212. عبدالرحمن عبدالله إمام عليان الفيوم إمام وخطيب

213. محمد محمود عبد التواب عبد الله الفيوم إمام وخطيب

214. محمود أحمد حسن منجود الفيوم إمام وخطيب

215. محمود سيد محمد جودة الفيوم إمام وخطيب

216. مروان يحيى صديق عبد الفضيل الفيوم إمام وخطيب

217. إبراهيم محمد محمد إبراهيم القاهرة مفتش دعوة ثان وعضو العلاقات العامة بالديوان

218. أحمد دسوقي محمد مكي القاهرة إمام وخطيب

219. أحمد علي محروس البابلي القاهرة إمام وخطيب

220. أحمد يونس أحمد عبد الغني القاهرة إمام وخطيب

221. حسن محمد عبد المعبود محمد القاهرة إمام وخطيب

222. حسن محمد عبد المعبود محمد القاهرة إمام وخطيب

223. ربيع عبد الرازق أحمد غازي القاهرة مفتش دعوة

224. رمضان محمد عبد الغفار خاطر القاهرة إمام وخطيب

225. سالم بيومي سالم محمود القاهرة إمام وخطيب

226. سمير فوزي عبدالله عبدالعزيز سلامة القاهرة إمام وخطيب

227. سيد العزب محمد محمود القاهرة إمام وخطيب

228. ضياء سيد نور الدين حسين القاهرة إمام وخطيب ومدرس

229. طه مهدي مبروك عبد البصير القاهرة إمام وخطيب

230. عبدالرحمن عبد الرحمن خميس علام القاهرة إمام وخطيب

231. عبدالله السيد أحمد محمد القاهرة إمام وخطيب

232. عبدالله حسان محمد إسماعيل قلقيلة القاهرة إمام وخطيب

233. عبدالله حسن عبدالرحيم العياط القاهرة إمام وخطيب

234. علي عبد الستار محمد مصطفى القاهرة إدارة الدعوة الإلكترونية

235. علي إسماعيل علي أحمد القاهرة إمام وخطيب

236. محمد الأمير عثمان جاد الكريم القاهرة إمام وخطيب

237. محمد حسن عبد العظيم حسن القاهرة إمام وخطيب

238. محمد علي أحمد عبدالحليم القاهرة إمام وخطيب

239. محمد محمد محمود عبد الحليم القاهرة عضو المكتب الإعلامي

240. محمد محمود محمود العدل القاهرة إمام وخطيب

241. محمد مصطفى عبد الفضيل سالم القاهرة إمام وخطيب

242. محمد منصور محمد محمود القاهرة إمام وخطيب

243. محمود توفيق الزناتي السيد الزناتي القاهرة إمام وخطيب

244. محمود محمد محمد الدناصوري القاهرة إمام وخطيب

245. مصطفى عبد السلام محمد محمد القاهرة إمام وخطيب

246. أحمد محمد صبحي محمد القليوبية إمام وخطيب

247. إسلام مرضي محمد السيد القليوبية إمام وخطيب

248. أيمن محمد عبداللطيف عبدالفتاح القليوبية إمام وخطيب

249. أيمن يحيى السيد نصار القليوبية إمام وخطيب

250. بشير إبراهيم محمد علي القليوبية إمام وخطيب

251. السيد أحمد عبد النبي عبد الوهاب القليوبية رئيس قسم

252. صلاح أحمد محمد الشيخ القليوبية إمام وخطيب

253. عادل عبد النبي محمد حسانين القليوبية إمام وخطيب

254. عبدالشافي عبد الحميد محمود عثمان العوضي القليوبية إمام وخطيب أول

255. عمرو يوسف مصطفى يوسف الجندي القليوبية إمام وخطيب

256. فارس خالد محمد حماد إسماعيل القليوبية إمام وخطيب

257. محمد عاطف محمد عبدالوهاب القليوبية إمام وخطيب

258. محمد مجدي غنيم عوض القليوبية إمام وخطيب

259. محمود عبدالمنعم محمد إبراهيم القليوبية إمام وخطيب

260. محمود فوزي عبد الله الخولي القليوبية إمام وخطيب

261. أحمد محمد ريان أحمد قنا إمام وخطيب

262. أسامة جاد الرب محمود علي قنا إمام وخطيب

263. حسنى السيد أحمد يوسف قنا مدير إدارة منتدب

264. ضاحي كمال الدين امين عبد النبي قنا إمام وخطيب

265. عاصم منصور توفيق محمد قنا مفتش دعوة

266. عبد الستار سليم عبد الستار عبد الرحمن قنا إمام وخطيب

267. عبدالخالق عبدالعال عبدالرحيم خليل قنا إمام وخطيب

268. محمد سيد محمد إبراهيم قنا مفتش دعوة

269. نبيل عبد الرحيم عوض حامد قنا إمام وخطيب

270. أحمد ضيف الله سعد علي جاويش كفر الشيخ إمام وخطيب

271. أحمد لطفي حسن السيد كفر الشيخ إمام وخطيب

272. أحمد محمد راشد محمد كفر الشيخ إمام وخطيب

273. أحمد محمد عبد الفتاح عبدالحميد كفر الشيخ إمام وخطيب

274. بسيوني إبراهيم يوسف خضر كفر الشيخ إمام وخطيب

275. بشير محمدي عبد العزيز الفاضي كفر الشيخ إمام وخطيب

276. رأفت عبد العاطي حسن أحمد كفر الشيخ إمام وخطيب

277. السعيد السيد عبد الجواد الشربيني كفر الشيخ إمام وخطيب

278. شعبان شوقي عبد السلام القاضي كفر الشيخ إمام وخطيب

279. صبحي حامد عبدالفتاح أبو زامل كفر الشيخ مفتش أول دعوة

280. عبدالعال شحاته عبدالعال حماده كفر الشيخ مفتش دعوه أول

281. عنتر بلتاجي بلتاجي رزق كفر الشيخ إمام وخطيب

282. فتح الله عبد المنعم محمد غنام كفر الشيخ إمام وخطيب

283. فتحي صبري محمد علي جاويش كفر الشيخ إمام وخطيب

284. محمد السيد إبراهيم حنفي كفر الشيخ إمام وخطيب

285. محمد السيد أحمد جمعه كفر الشيخ إمام وخطيب

286. محمد أنور عثمان أحمد كفر الشيخ إمام وخطيب

287. محمد علي السيد عيسى كفر الشيخ مفتش دعوه

288. محمد عوض السيد حسانين كفر الشيخ مدير إدارة

289. محمد محمد عبد عبداللطيف مصطفى كفر الشيخ إمام وخطيب

290. محمد مصطفى إبراهيم بكري كفر الشيخ إمام وخطيب

291. مصطفى محمد مصطفى عبد الله كفر الشيخ إمام و خطيب

292. مطاوع حسن عبدالرحمن علي كفر الشيخ مفتش دعوة

293. بلال يونس أحمد علي مرسى مطروح إمام وخطيب

294. السعيد مصطفى يوسف خلف مرسى مطروح إمام وخطيب

295. محمد انور محمد إسماعيل مرسى مطروح إمام وخطيب

296. أحمد سعيد أبو اليزيد أبوزيد المنوفية إمام وخطيب

297. أحمد شعبان البكري خليل المنوفية إمام وخطيب

298. أحمد عبدالعزيز عطيه عبدالعزيز المنوفية إمام وخطيب

299. أحمد محمد أحمد بلابل المنوفية إمام وخطيب

300. أحمد مشحوت محمد حسان المنوفية إمام وخطيب وعضو المكتب الإعلامي بالديوان

301. أحمد مهدي مصطفي مهدي المنوفية إمام وخطيب الأوقاف

302. حسام فرحات عبد الستار فرج المنوفية رئيس قسم المساجد

303. خالد علي عبد القوي ناجي المنوفية إمام وخطيب

304. سعيد عباس عبدالعزيز صالح المنوفية إمام وخطيب

305. طارق محي الدين محمد الطواب المنوفية إمام وخطيب

306. عبد الغني محمد عبد الغني التليتي المنوفية إمام وخطيب

307. عماد محمد أحمد غنيم المنوفية إمام وخطيب

308. محمد فتحي محمد الخباز المنوفية إمام وخطيب

309. محمد جلال محمد سليمان المنوفية إمام وخطيب

310. محمد سعيد جابر أحمد المنوفية إمام وخطيب

311. محمد عبد الستار محمد أحمد المنوفية إمام وخطيب

312. محمد عبد العزيز إبراهيم الزيات المنوفية إمام وخطيب

313. محمد فتحي السيد حسن المنوفية مفتش منتدب

314. محمود عبد اللطيف محمود الخولي المنوفية إمام

315. هشام أحمد عبدالجواد نعام المنوفية إمام

316. ياسر محي الدين محمد الطواب المنوفية إمام وخطيب

317. إبراهيم محمد نجم الدين إبراهيم أحمد المنيا إمام وخطيب

318. أحمد شعراوي توفيق محمد المنيا إمام وخطيب

319. إسماعيل أحمد حافظ حسين المنيا إمام وخطيب

320. رجب فوزي محمد بدوي المنيا إمام وخطيب

321. عبدالله شعراوي دياب حسن المنيا إمام وخطيب

322. عطا خلف عطا خلف المنيا إمام وخطيب

323. فتحي عبد النعيم عبد الحافظ عثمان المنيا رئيس قسم شئون القرآن

324. محمد السيد علي السيد المنيا إمام وخطيب

325. محمد عبد الحميد رجب صالح المنيا إمام وخطيب

326. محمد محمود سيد محمود المنيا إمام وخطيب

327. محمود أحمد سيد أبو الشيخ المنيا إمام وخطيب

328. محمود عبدالعال عبد المحسن جاد المنيا إمام وخطيب

329. محمود محمد كامل إبراهيم المنيا إمام وخطيب

330. مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد المنيا إمام وخطيب

331. أحمد محمد أحمد سالم الوادي الجديد مفتش دعوة

332. علي أحمد حسن سيد الوادي الجديد إمام وخطيب

333. محمد فهيم محمد أحمد الوادي الجديد مفتش دعوة

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