تتجاوز نصف مليون جينه.. تعرف على إيرادات 8 أفلام

تشهد دور العرض السينمائى فى الفترة الحالية، منافسة شديدة على الإيرادات بين 8 أفلام، هي “أبو صدام ومربع برامودا والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس والمحكمة وبرا المنهج وريتسا وعروستى”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاشة الفنية.

ورغم كثرة عدد الأفلام المعروضة، إلا أنها لم تحقق الإيرادات المرجوة منها ولم تفلح فى تخطى النصف مليون جنيه، حيث بلغ إجمالى إيرادات الأفلام أمس، الجمعة 877187 ألف جنيه حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض فيلمى “أبو صدام ومربع برمودا”.

مربع برمودا

بينما جاء في المركز الأول فيلم "مربع برمودا" والذى حقق إيرادات بلغت 267129 جنيه

فيلم مربع برمودا يقوم ببطولته مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبد الجليل وإخراج طارق رفعت.

أبو صدام

حقق فيلم أبو صدام إيرادات بلغت قيمتها 231539 جنيه ليأتي في المركز الثانى.

فيلم أبو صدام بطولة محمد ممدوح وأحمد داش وتأليف واخراج نادين خان.

برا المنهج

تصدر فيلم “برا المنهج” حجم الإيرادات أمس، حيث بلغت 227643 قيمتها ألف جنيه ليحتل المركز الثالث.

فيلم “برا المنهج” بطولة كل من ماجد الكدوانى وروبى والطفل عمر الشريف وأسماء أبو اليزيد، وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر مدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة.

ريتسا

بينما جاء فى المركز الرابع فيلم “ريتسا” والذى بلغت إيراداته 82729 آلاف جنيه.

وتدور أحداث فيلم “ريتسا” الذى يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟

الفيلم من بطولة النجم محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ويوسف عثمان، ومريم الخشت، وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.

المحكمة

حقق فيلم “المحكمة” إيرادات بلغت قيمتها 25437 جنيها ليأتى فى المركز الخامس ضمن قائمة الأفلام المعروضة حاليا.

فيلم “المحكمة” يعتمد على البطولة الجماعية، ويقوم ببطولته كل من غادة عادل وجميلة عوض ويسرا اللوزى، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 21331 جنيها، ليحتل بذلك المركز السادس.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

عروستي

وجاء فيلم “عروستي” فى المركز السابع، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 12265 جنيها.

فيلم “عروستى” بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين.

الإنس والنمس

أما فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى، فقد احتل المركز الثامن.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات أمس، حيث بلغت إيراداته 9114 جنيها.