عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تتجاوز نصف مليون جينه.. تعرف على إيرادات 8 أفلام

مربع برمودا
مربع برمودا

تشهد دور العرض السينمائى فى الفترة الحالية، منافسة شديدة على الإيرادات بين 8 أفلام، هي “أبو صدام ومربع برامودا والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس والمحكمة وبرا المنهج وريتسا وعروستى”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاشة الفنية.

 

ورغم كثرة عدد الأفلام المعروضة، إلا أنها لم تحقق الإيرادات المرجوة منها ولم تفلح فى تخطى النصف مليون جنيه، حيث بلغ إجمالى إيرادات الأفلام أمس، الجمعة 877187 ألف جنيه حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

 

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض فيلمى “أبو صدام ومربع برمودا”.

 

مربع برمودا 

بينما جاء في المركز الأول فيلم "مربع برمودا" والذى حقق إيرادات بلغت 267129 جنيه

فيلم مربع برمودا يقوم ببطولته مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبد الجليل وإخراج طارق رفعت.

 

أبو صدام 

حقق فيلم أبو صدام إيرادات بلغت قيمتها 231539 جنيه ليأتي في المركز الثانى.

فيلم أبو صدام بطولة محمد ممدوح وأحمد داش وتأليف واخراج نادين خان.

 

برا المنهج 

تصدر فيلم “برا المنهج” حجم الإيرادات أمس، حيث بلغت 227643 قيمتها  ألف جنيه ليحتل المركز الثالث.

فيلم “برا المنهج” بطولة كل من ماجد الكدوانى وروبى والطفل عمر الشريف وأسماء أبو اليزيد، وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر مدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة.

 

ريتسا 

بينما جاء فى المركز الرابع فيلم “ريتسا” والذى بلغت إيراداته 82729 آلاف جنيه.

وتدور أحداث فيلم “ريتسا” الذى يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟

الفيلم من بطولة  النجم محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ويوسف عثمان، ومريم الخشت، وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.

 

المحكمة 

حقق فيلم “المحكمة” إيرادات بلغت قيمتها 25437 جنيها ليأتى فى المركز الخامس ضمن قائمة الأفلام المعروضة حاليا.

فيلم “المحكمة” يعتمد على البطولة الجماعية، ويقوم ببطولته كل من غادة عادل وجميلة عوض ويسرا اللوزى، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

 

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 21331  جنيها، ليحتل بذلك المركز السادس.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

أبو صدام الأبرز.. 8 أفلام تفشل في تحقيق نصف مليون جنيه

تراجع شديد.. 9 أفلام تحقق 200 ألف جنيه فى يوم

عروستي

وجاء فيلم “عروستي” فى المركز السابع، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 12265 جنيها.

فيلم “عروستى” بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين.

 

الإنس والنمس

أما فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى، فقد احتل المركز الثامن.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات أمس، حيث بلغت إيراداته 9114 جنيها.

عمرو سلامة عمرو عبد الجليل المحكمة غادة عادل مصطفى خاطر

موضوعات متعلقة

محمد رحيم وأحمد إبراهيم يحتفلان بعيد ميلاد محمد حماقى باستاد القاهرة

تعرف على قائمة الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

أعضاء لجان تحكيم الجونة السينمائي حاضرون في حفل الافتتاح.. تفاصيل

دريد لحام: حلمى العمل مع عادل إمام.. وهذا سر عدم مشاركتي في أعمال مصرية.. ولهجة أى فنان تنبع من هويته

خيرية البشلاوي: ندمت على مقابلتي للفنان أحمد زكى

دريد لحام: الأجر والفكرة سببا مشاركتي تقديم البرامج التليفزيونية

دريد لحام: تجارة الدين الأكثر رواجًا في المجتمعات التي يسودها الجهل |صور

دريد لحام: تعلمت الإيمان من حفيدي

ترشيحاتنا

هل يجوز للحائض قراءة القرآن على القبر من الموبايل؟.. الإفتاء تجيب

وعد فأوفى.. المصريون بالخارج يشيدون بجهود الرئيس السيسي في تطوير وتنمية الصعيد

وزير النقل: المعديات النيلية تسببت في 15حادثة ووفاة 180 مواطنا خلال 13 عاما

في ضيافة نزار الفارس.. ماذا قال زوج منة عرفة عن خلافه مع محمد نجاتي

الإثنين المقبل.. مناقشات جهود الدولة في الزيادة السكانية والهجرة غير الشرعية على مائدة البرلمان

إحنا دولة بناء مش حساب.. قرارات عادلة من السيسي مع أصحاب المصانع الغير المرخصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم نتصيد الخطأ لأحد.. الرئيس السيسي يطالب بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة

السيسي يكلف الداخلية والقوات المسلحة بمنع الإنشاء على أجناب المحاور الجديدة بعمق كيلو متر

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

الرئيس السيسي: مش هوزع فلوس على الناس بس هوفر فرص عمل

قبل مواجهة الأهلي وفيوتشر.. عربي بدر يتعرض لحادث سير | شاهد

قرار صادم من موسيماني تجاه مهاجم الأهلي .. إعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

فيديو

فيديو جراف.. أغرب أرقام جينيس في 2021.. أطول رمش وأكبر زحلوقة

فيديو جراف.. ماذا فعل أدهم نابلسي بعد اعتزاله الغناء ؟.. تفاصيل

ميريام فارس تحتفل بالكريسماس مع أولادها على طريقتها الخاصة.. فيديو

كيف رد حسن شاكوش على تعليق صابر الرباعي بأن صوته يشبه النساء.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الرؤية والإنجاز.. المعجزة المصرية

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ