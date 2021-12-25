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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. غادة عبد الرازق تحتفل مع زوجها بـ"الكريسماس"

غادة عبد الرازق وزوجها
غادة عبد الرازق وزوجها

 


احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بأعياد الكريسماس، مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، ونشرت صور عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت غادة عبد الرازق باطلالة شتوية جذابة بجوار شجرة عيد الميلاد،  وعلقت على الصورة التى نشرتها، قائلة: "ميري كريسماس".

 

علي جانب آخر شاركت غادة عبدالرازق، في رمضان 2021 بمسلسل "لحم غزال" والذي لاقي نجاحا كبيرا.


المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

 

 

IMG_٢٠٢١١٢٢٥_١٦٢٩٥٨
IMG_٢٠٢١١٢٢٥_١٦٢٩٥٨
غادة عبد الرازق تحتفل عيد الكريسماس زوج غادة عبد الرازق إطلالة جذابة

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