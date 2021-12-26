مرسيدس تعلن عن إطلاق نسختها AMG EQS 53 4Matic الكهربائية .. صور

استطاعت شركة مرسيدس الالمانية العريقة، أن تحقق سمعة طيبة ومرموقة داخل الاسواق العالمية للسيارت، نسبة إلى تاريخها الحافل واصداراتها المتعددة، حيث امتلك اسطول مرسيدس باقة من الطرازات المميزة، سواء كانت من الناحية الفنية أو الهيكلية.

ومن بين هذه الاصدارات القوية اطلقت نجمة مرسيدس الثلاثية نسختها AMG EQS 53 4Matic الكهربائية، والتي تعد واحدة من افخم واحدث الطرازات من الجيل الجديد الداعم لمنظومة الطاقة النظيفة، مع عدة تقنيات متطورة وعالية الاداء.

الاداء الفني للسيارة مرسيدس AMG EQS 53 4Matic الكهربائية

حصلت السيارة AMG EQS 53 4Matic الكهربائية على محركين كهربائيين بقوة قدرها 560 كيلووات/761 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 1020 نيوتن/متر، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 3.4 ثانية فقط.

وتأتي السيارة مرسيدس AMG EQS 53 4Matic الكهربائية بسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع مدى سير يتراوح بين 529 إلى 586 كيلومتر، إلى جانب تقنيات اخرى تتعلق بوسائل دعم قائد المركبة على تحديات الطريق مثل انظمة التعليق، وبرامج المكابح ايضا.

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة مرسيدس AMG EQS 53 4Matic الكهربائية فظهرت باطلالة عصرية للغاية، حيث تضم من الداخل شاشة كبيرة الحجم، متصلة بلوحة البيانات الخاصة بقائد السيارة، وممتدة بالناحية الاخرى مع مساحة اكبر بالمنتصف قادة على دعم التطبيقات الحديثة وانظمة الملاحة، بالاضافة إلى مقاعد فاخرة، وفرامل يد كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومكيف هواء اوتوماتيكي.