اليوم.. جامعة حلوان تنظم برنامجا تدريبيا متميزا عن صعوبات التعلم

يقدم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، والدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، البرنامج التدريبي المميز: صعوبات التعلم.

ويهدف البرنامج التدريبي- الذي يعقد تحت إشراف الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية- إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بالتعرف على صعوبات التعلم، وأهم الصعوبات النمائية للتعلم، والاستراتيجيات العلاجية، وأساليب تدريس ذوي صعوبات التعلم، بالإضافة إلى أساليب الكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم، ودور المدرسة في رعايتهم وتأهيلهم، ودور الأسرة في التعامل معهم.

ويتاح لجميع الراغبين الالتحاق بالدورة التدريبية من المهتمين من داخل وخارج الجامعة حيث تبدأ فاعليات البرنامج التدريبي اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26/ 12 / 2021 وحتي الثلاثاء 28/ 12 / 2021.

ويتم الحجز والاستعلام بمركز بحوث وتدريب القادة الدور الأرضي كلية الخدمة الاجتماعية، لدى المسئول الاداري بالمركز: مرسي طاهر، وكذلك يمكن الاستفسار من خلال صفحة المركز على فسبوك:

https://www.facebook.com/مركز-بحوث-وتدريب-القادة-289312548170100/

ويقدم البرنامج نخبة مميزة من الخبراء في المجال بالإضافة إلى حصول المتدرب علي شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ويتم عقد اختبار موضوعي بنهاية البرنامج لتقييم المتدربين.