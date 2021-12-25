الزمالك يواصل تدريباته بعد الفوز على المحلة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مواصة التدريبات غدا الأحد على ملعب النادي بصورة طبيعية بعد الفوز على غزل المحلة في الدوري.



واستقر المدير الفني على مواصلة التدريبات لمدة 3 أيام على أن يحصل اللاعبون على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية.



وكان فريق الزمالك حقق فوزا كبيرا على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 19 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا، في حين يتوقف رصيد المحلة عند 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع.