التراث القنائي في ثالث أيام مهرجان التحطيب بالأقصر

ضمن فعاليات المهرجان القومي للتحطيب والذى يقام برعاية أ. د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فى تقديم فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الحادية عشر، والذى يترأسه الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويستمر حتى ٢٧ ديسمبر الجاري بمحافظة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.

وقد استقبلت ساحة قرية حسن فتحي بمدينة القرنة عروض سامر التحطيب بمصاحبة فرقة النيل للموسيقى والغناء، كما قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني منها "البنات، الفرح الفلاحى، ما عروسة إلا أنا، مصر الحبيبة غناء جماعي"، بينما قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عروضها الاستعراضية المعبرة عن تراثها ومنها "نخل عالى، سامر التحطيب، الآلاتيه، شعبية حبيت بلدى، الخسوف"

تصميم وتدريب سيد تونى، غناء عبد الرحمن أحمد، بجانب تقديم فرقة قنا للفنون الشعبية تابلوه الفرح "القناوى" من التراث القنائى القديم، تصميم وتدريب أحمد فؤاد.

وعلى مسرح قصر ثقافة الاقصر قدم عدد من العروض الفنية، حيث قدمت فرقة الأقصر للآلات الشعبية أغانيها المعبرة عن التراث الشعبي، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية استعراضات "التحطيب، الكف" بقيادة أحمد عبدالرازق، وإستمرارا للفن الصعيدي قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية رقصات "أمانة يا مراكبي، العصايا، الشعبيات، السحجه، التحطيب" بقيادة أسامة الملواني، وبقصر ثقافة حوض الرمال قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية عروضها المتميزة ومنها "الآلات الشعبية، السحجة، الصعيدي"، بينما أدت فرقة سوهاج للفنون الشعبية رقصات التراث الشعبي وهي "الربابة، الخلخال، التحطيب" تدريب محمد الرز.