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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس إحدى الشركات الوطنية: تفوقنا على شركات أجنبية.. وحجم العمالة غير المباشرة 25 ألف عامل

صدى البلد

أكد سعيد جمال، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات للمقاولات، أن الشركات الوطنية ساهمت بدور كبير في المشاريع القومية الكبرى، بفضل جرأة الدولة والقيادة السياسية في الدعم لهذه الشركات والاعتماد عليها في المشاريع الكبرى.

وقال في تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، إن الشركة متخصصة في الأعمال البحرية والطرق والبنية الأساسية، موضحًا:"قمنا بمشاريع ضخمة فى شرق بورسعيد وميناء العين السخنة، وأرصفة القوات البحرية، وغيرها من المشاريع الضخمة، حيث أن هذه النوعية من المشاريع كانت في الماضي تعمل عليها شركات أجنبية".

وواصل:"إنشاء أرصفة الموانئ من المشاريع العملاقة حيث يستغرق المتر الواحد من الأرصفة أعمال ضخمة وماكينات وعمالة مدربة ونحن أول شركة مصرية تعمل في هذه الأرصفة، في شرق بورسعيد، واخذنا الخبرة، ونعمل بأدي مصرية واستشاريين مصريين، وتفوقنا كشركات مصرية في موضوع الموانئ على شركات أجنبية".

 

الشركات الوطنية

وواصل:" حصلنا على الثقة من الدولة ، وطورنا الشركات الوطنية، واستوردنا ماكينات حديثة، لأول مرة في مصر، وبالفعل ارتفع عدد الماكينات الجاري العمل عليها، ورفعنا عدد الكراكات لـ 11 كراكة، وسامهنا بالعمل في بحيرة المنزلة وغيرها.. إحنا معملناش الفلوس دي غير من البلد، وربنا كرمني.. وكل اللى أنا فيه من البلد، وتملكنا معدات وهذا خفف المخاطر ووفر المصروفات".

وكشف  أن حجم العمالة غير المباشرة التي تعمل بالشركة تصل لـ 25 ألف عامل، فيما تقدر العمالة المباشرة بنحو 5 آلاف موظف.

والقيادة السياسية الأعمال البحرية بورسعيد المشاريع الضخمة أرصفة الموانئ

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