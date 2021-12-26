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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محسن أورتجال: أليو ديانج وارد أن ينضم لجالطة سراي التركي

صدى البلد

أكد محسن أورتجال المدير التقني للاتحاد التركي لكرة القدم أن المالي أليو ديانج لاعب فريق الأهلي وارد أن ينضم لصفوف جالطة سراي في الفترة المقبلة.

وتابع أورتجال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "سمعت في وسائل الإعلام عن هذا الأمر وهناك تكهنات بإمكانية انضمام اللاعب لجالطة سراي التركي".

وواصل :"أتابع الأهلي والدوري المصري حتى الآن ومبروك لجماهير الأهلي الفوز بالسوبر الإفريقي".

وأضاف :"من أفضل اللاعبين الذين دربتهم حسني عبد ربه وأحمد فتحي".

وتواجد أليو ديانج لاعب وسط النادى الأهلى في القائمة النهائية لمنتخب مالى، استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي سوف تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأختار محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالى 28 لاعبا في القائمة لخوض منافسات أمم أفريقيا 2021، والتي ضمت أليو ديانج نجم خط وسط الأهلى.

وكان ديانج قد توج مع الأهلى مؤخرا بلقب كأس السوبر الإفريقى على حساب فريق الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6 – 5، بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1 – 1، والتي جمعتهما على ملعب "أحمد بن على"، في قطر.

ويلعب المنتخب المالى في كأس أمم أفريقيا ضمن منافسات المجموعة السادسة والأخيرة، بجانب منتخبات تونس، موريتانيا وجامبيا.

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