قومي المرأة بالمنيا يحتفل بذوي الهمم

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا احتفالية لذوى الهمم تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس وذلك فى إطار الإحتفالات باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة بالشراكة مع الجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة ومؤسسة الوفاء للتنمية ومؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير وقصر ثقافة المنيا.

أشاد الدكتور عيد عبد الواحد عميد كليتى التربية وتربية طفولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفاء فى كلمته بالدور الريادي الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة بالاهتمام والرعاية للفئات المجتمعية المختلفة وخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة .

وقالت سامية أديب فى كلمة مؤسسة استدامة جودة الحياة عن أهمية الشراكة والتكاتف بين الجهات المعنية مع مؤسسات المجتمع المدنى للاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة و أعلنت عن تسليم 3 كراس كهربائية متحركة لثلاث أشقاء من الأشخاص ذوى الإعاقة والإعداد لتسليم 16 من الأجهزة التعويضية لسيدات وفتيات من الأشخاص ذوى الإعاقة .

وأكدت مرفت كامل نائب المدير التنفيذى للجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة عن رؤية ورسالة الجمعية فى تنمية الإنسان كل الإنسان وقدمت الجمعية هدايا للاطفال ذوى الهمم الحاضرين بالحفل وهدايا تذكارية للحضور .

قدم الأشخاص ذوى الإعاقة من مؤسسة الوفاء ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع اسكتشات غنائية وأغاتى فردية مصحوبة بترجمة للغة الإشارة ، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الأغاني التى قدمها الفنان هيثم يرافقه الاطفال من الأشخاص ذوى الإعاقة .

شهد الاحتفالية الدكتورة هبة أبو زيد وسمية بهاء عضوتى الفرع وممثلتى مقعد المرأة ذات الإعاقة والدكتور شنطورى إمام وأمانى تامر والدكتورة منال عبد السلام وصباح رمضان أعضاء الفرع وإسلام فرغلى محامى الفرع ومصطفى شوقى من الجهاز الإدارى وخالد عبد العزيز بقصر ثقافة المنيا.

