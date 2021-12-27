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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة البرلمان تناقش موازنة وزارات التعليم للعام المالى 2020-2021..اليوم

النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستعقد اجتماعاتها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها اليوم الاثنين الحساب الختامى لموازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام المالى 2020- 2021 ومناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى “جامعة سوهاج - جامعة أسيوط - جامعة عين شمس - جامعة المنصورة” للعام المالى 2020- 2021.

وتابع: ستعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة حساب الختامي لموازنة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى للعام المالى 2020 -2021 ، وسنناقش متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 - 2022 ، فيما يخص وزارة الصحة والسكان.

واختتم: ستناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأربعاء المقبل طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس بشأن شكاوى مستخلصى الجمارك من منظومة نافذة التى طبقتها مصلحة الجمارك وكذلك من نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وكانت قد ناقشت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال اجتماعها أمس الأحد قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل العربى والسياحة “سوبر جيت” ، وستناقش موازنة البرامج والأداء عن العام المالى 2021 -2022 ، وستناقش طلب إحاطة من النائب أحمد عبد الحميد بشأن تدبير اعتماد مالى يقدر بـ 8 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحى إلى منطقة مؤهلة بالسكان فى عزبة بطرة وقرية الماى مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان طلب الإحاطة الجمارك وزارة الصحة والسكان قرار رئيس مجلس الوزراء

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