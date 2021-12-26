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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يجدد تحذيره للناتو من مغبة التوسع شرقا قرب روسيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن رد روسيا على توسع حلف الناتو شرقا، يمكن أن يكون مختلفا تماما.

وقال بوتين لقناة "روسيا-1" ردا على سؤال حول إمكانية توسع الناتو شرقا - أي ضم دول أخرى إليه من جهة الشرق: "رد روسيا يمكن أن يكون مختلفا تماما. هذا يعتمد على تلك المقترحات التي قدمها لي خبراؤنا العسكريون".

وأشار بوتين إلى أن روسيا اقترحت على الولايات المتحدة والناتو ضمان الأمن الاستراتيجي ليتم التوصل إلى نتيجة تفاوضية دبلوماسية.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن روسيا اقترحت ضمانات أمنية لتحصل على نتائج دبلوماسية وستحاول تحقيق هذه النتائج.

الكرملين: روسيا مهتمة بالحصول على رد الناتو على مقترحاتها الأمنية بأسرع وقت

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وأعلن الكرملين، أمس، أن روسيا مهتمة بالحصول على رد من الولايات المتحدة والناتو على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية في أسرع وقت ممكن، لكن لا يوجد موعد محدد.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي: "لا توجد مواعيد نهائية ومحددة (للرد الأمريكي والناتو). نحن مهتمون بذلك ونتطلع إلى ذلك في أسرع وقت ممكن".

يذكر أنه في 17 ديسمبر الجاري، وزعت وزارة الخارجية الروسية مسودتي وثيقتين روسيتين بشأن ضمانات أمنية قانونية طلبتها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

 

الناتو روسيا بوتين الرئيس الروسى الكرملين

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