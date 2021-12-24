روسيا: ضم أوكرانيا لحلف الناتو ينذر بمواجهة عسكرية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وظهور صواريخ بالقرب من الحدود الروسية يثير مخاطر عسكرية جادة.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "أوسلوبوجديني" البوسنية: "نهج ضم كييف إلى حلف الناتو مع احتمال ظهور منظومات صواريخ بالقرب من حدودنا يخلق تهديدات غير مقبولة لأمن روسيا، ويثير مخاطر عسكرية جادة لكل الأطراف المعنية، قد تصل إلى الصراع واسع النطاق في أوروبا".

وأعلن وزير لافروف، في وقت سابق، أن المباحثات بشأن مبادرة الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو إلى حلف الناتو والولايات المتحدة، ستبدأ أوائل العام القادم؛ واصفا الرد الأمريكي على المبادرات الروسية الجديدة بأنه "مهني".

وأشار إلى أن موسكو تعتزم، في يناير القادم، تفعيل منصة تفاوضية، لمناقشة المقترحات الروسية بشأن إبرام اتفاقية أمنية مع الناتو.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، في 17 ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.

وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.