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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب عدوان روسيا ضد أوكرانيا.. مباحثات بين أمريكا وبريطانيا لـ “الرد الموحد”

أمريكا وبريطانيا
أمريكا وبريطانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، مع نظيرته البريطانية ليز تروس، الوضع حول أوكرانيا وما وصفته واشنطن بالرد الموحد على عدوان روسيا ضد كييف.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية، أعقاب الاتصال الهاتفي بين بلينكن وتروس، أنهما بحثا "الأولويات المشتركة، بما فيها الرد الموحد القوي على أي عدوان لاحق لروسيا ضد أوكرانيا".

واتفق الجانبان على "أهمية تعزيز الدعم المنسق بين الحلفاء والشركاء لفرض عواقب وثمن على روسيا في حال استمرار العدوان تجاه أوكرانيا".

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من جهتها، كتبت تروس على منصة تويتر، في أعقاب الاتصال مع بلينكن أنهما اتفقا على أن "أي تدخل روسي في أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا كبيرا، وستكون له عواقب قاسية".

وأكد الوزيران وحدة موقف الناتو ومجموعة السبع الكبار بشأن دعم أوكرانيا و"ضرورة انخراط روسيا في مفاوضات مع احترام السيادة" الأوكرانية.

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