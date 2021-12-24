لافروف: النهج الأمريكي غير الودي تجاه روسيا يعرقل التواصل بين البلدين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن النهج غير الودي الذي تنتهجه الولايات المتحدة تجاه روسيا يخلق أجواء سامة، مشيرا إلى أن ذلك النهج يحول دون إقامة تواصل هادئ بين البلدين.

وقال لافروف في مقابلة صحفية: "بالحديث عن العلاقات الروسية-الأمريكية، يمكننا القول إن هناك وضع غير صحي في التفاعل مع واشنطن. هناك الكثير من "المحفزات". الأمريكيون ينتهجون مسارا غير ودي، إنهم يفرضون عقوبات، ويوجهون إلينا اتهامات لا أساس لها، ويتخذون خطوات عدائية أخرى.. كل ذلك يخلق أجواء سامة تحول دون تواصل هادئ ومهني".

وأعلن وزير لافروف، في وقت سابق، أن المباحثات بشأن مبادرة الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو إلى حلف الناتو والولايات المتحدة، ستبدأ أوائل العام القادم؛ واصفا الرد الأمريكي على المبادرات الروسية الجديدة بأنه "مهني".

وأشار إلى أن موسكو تعتزم، في يناير القادم، تفعيل منصة تفاوضية، لمناقشة المقترحات الروسية بشأن إبرام اتفاقية أمنية مع الناتو.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، في 17 ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.

وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.

